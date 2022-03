Giulia Stabile, sapete cosa fa la sua famiglia per lei? Quel gesto memorabile che fa commuovere il web – FOTO

Giulia Stabile è nuovamente nel mirino dei riflettori a proposito della sua fantastica e amatissima famiglia. Un gesto mai visto prima.

Grazie alla vetrina di “Amici” di Maria De Filippi, la ballerina Giulia Stabile ha ottenuto una vera e propria svolta sotto tutti i punti di vista.

Durante la sua turbolenta infanzia ha spesso riscontrato fenomeni di bullismo di cui è stata troppo spesso vittima. Sotto gli insegnamenti della regina della Mediaset, la sua vita è stata completamente capovolta.

Durante il talent show ha incontrato persino l’amore con Sangiovanni, con il quale si è battuto in finale, ottenendo un meritatissimo trofeo. Il premio raccolto da Giulia è stato condiviso come da lei stesso promesso con la sua fantastica famiglia.

Oggi, genitori e nonni su tutti non riuscirebbero a fare a meno di lei e di assistere alle sue memorabili performances nelle varie trasmissioni in cui è ospite

Giulia Stabile, il gesto in famiglia che fa ingelosire il web: la FOTO commovente

La naturalezza e la delicatezza di Giulia Stabile hanno contribuito enormemente ad un successo senza precedenti in tv.

A distanza dal trofeo alzato al cielo negli studi di Canale 5, però, ciò che viene rimarcato è senz’altro il talento indiscutibile di una delle ballerine più esperte nel mondo della danza.

Lo sanno i suoi fan, il fidanzato Sangiovanni e non da meno i suoi genitori di origine catalana (la mamma) e italiana (il padre). L’effetto ‘Stabile’ però non si ferma ai genitori biologici della ballerina, bensì allarga il suo cerchio agli affettuosissimi nonni, che per lei farebbero carte false pur di ammirare le sue encomiabili qualità.

Nell’ultima storia Instagram condivisa dall’ex trionfatrice della scorsa edizione di Amici si denota tutto l’impegno e la solidarietà dei nonni, di imparare a ‘smanettare’ con lo smartphone e acquisire competenza e confidenza con i social pur di assistere ai suoi passi di danza.

Giulia sottolinea l’attenzione massima dei suoi cari, mentre assistono sorpresi alle sue impeccabili performances, creando un carico di commozione ed un vortice di emozioni uniche che colpiscono dritti al cuore della medesima nipote.