Secondo la ministra degli Esteri britannica Liz Truss, interrogata sulla guerra in corso in Ucraina, il presidente russo Putin potrebbe ricorrere ad armi sempre più estreme.

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss ha parlato dell’attuale conflitto in Ucraina nel corso di un’intervista. A suo avviso, il progetto del Cremlino non starebbe andando secondo i piani e vi è il rischio che possano essere utilizzate armi sempre più estreme.

In seguito, la titolare del ministero si è soffermata sui colloqui tra le due delegazioni che dovrebbero riprendere oggi, dicendosi scettica in merito. Dichiarazioni che destano timore considerando i continui bombardamenti sul suolo ucraino.

Guerra Ucraina, la ministra degli Esteri britannica: “Putin potrebbe ricorrere ad armi più estreme”

“Siamo consapevoli che i piani del presidente Vladimir Putin non stanno andando come sperato, circostanza che lo ha indotto all’utilizzo di tecniche ed armi sempre più estreme”. Queste le dichiarazioni, riportate dalla redazione de Il Giornale, della ministra degli esteri britannica Liz Truss, citata dalla Bbc. Un allarme che spaventa considerato l’escalation del conflitto in Ucraina con costanti bombardamenti ed un bilancio delle vittime sempre più grave.

La titolare degli Esteri ha poi parlato dei negoziati di pace che da giorni si tengono tra le delegazioni di Russia ed Ucraina, dicendosi scettica. A suo parere, il presidente russo dovrebbe ordinare il cessate il fuoco ed il ritiro delle truppe affinché i colloqui possano essere “presi sul serio”. Proprio in giornata dovrebbero riprendere i negoziati che, come da giorni, si terranno in videoconferenza.

Infine, la ministra Truss, riporta Il Giornale, ha ribadito il sostegno da parte della Gran Bretagna al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha definito una figura “veramente ispiratrice”. A suo avviso non vi sono dubbi che il presidente Putin vada fermato a tutti i costi, ma in questo momento è impossibile pronosticare l’evoluzione del conflitto, ormai in corso da tre settimane.