Jessica Selassie, dopo il GF Vip rompe il silenzio: “Ho scoperto che…”

Jessica Selassie, reduce dalla vittoria del Grande Fratello Vip, è tornata sui social dov ad accoglierla ha trovato numerosissimi fans che l’hanno sostenuta

Jessica Selassie, vincitrice del Grande Fratello Vip, ha rubato il cuore degli italiani. Il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia è cominciato sei lunghi mesi fa, quando Alfonso Signorini l’ha scelta insieme alle sue sorelle per partecipare al reality show. Nessuno avrebbe mai immaginato che da quel programma ne sarebbe uscita vincitrice.

Jessica, all’interno della casa, è stata definita una specie di piccola Cenerentola. Per tutta la vita si è presa cura delle sorelle più piccole e all’interno della casa ha imparato a concentrarsi di più su se stessa e ad amarsi un po’ di più. Forse proprio per questo il pubblico si è immedesimato molto in lei e ha deciso di portarla alla vittoria.

Jessica Selassie rompe il silenzio dopo la vittoria del GF Vip: il lungo sfogo

“Eccomi qua.. incredula, ma mai stata più felice. Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio” ha esordito così la vincitrice del programma sui social, tornando dopo metà anno.

“Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero“.

“Grazie anche ad @alfosignorini e @grandefratellotv per avermi concesso di vivere questa esperienza P A Z Z E S C A. Love u, so much” ha concluso così.