Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si rincontrano: accade una cosa sconvolgente

Sono stati una coppia molto amata per tantissimi anni ma proprio negli ultimi tempi hanno deciso di separarsi.

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due meravigliose bambine, una famiglia felice che per tanti anni è stata d’esempio a tante storie d’amore.

Dopo dieci anni, la storia d’amore tra Michelle e Tommaso è giunta al capolinea facendo scatenare tutti i siti di gossip. É stata proprio lei a parlarne a Verissimo, confessando che il periodo in cui si trova attualmente è molto difficile ma che nonostante questo, vuole dedicarsi totalmente al lavoro, alla sua persona e alle sue figlie. Michelle ha sempre mostrato un carattere solare ed è attraverso questa sua caratteristica che ha detto di voler affrontare questa parentesi complicata della sua vita. Entrambi stanno soffrendo perché ad ogni modo, la fine di un matrimonio è sempre per tutti un vero fallimento.

Michelle e Tommaso Trussardi, l’incontro dopo la fine della loro storia

Insieme hanno deciso di mantenere rapporti civili per la serenità delle due figlie che come loro, stanno soffrendo per la fine del matrimonio tra i due genitori. Proprio al compleanno di Celeste, una delle bambine, i due si sono dovuti ricontrare dopo tutto quello che è successo.

La festa si è svolta a casa insieme a tante amichette di scuola e alle sorelle Aurora Ramazzotti e la piccola Sole. Da alcune indiscrezioni, pare che Michelle e Tommaso non abbiano molto comunicato: lui è stato spesso per conto suo con il telefono mentre l’ex moglie si è mostrata più attiva e partecipativa. Ad ogni modo alcuni scatti sui social hanno mostrato l’imprenditore appoggiato sulla spalla di Aurora, a dimostrazione del fatto che a prescindere dalla fine del matrimonio, i rapporti sono comunque buoni ed il bene che lega Michelle e Tommaso alle figlie resterà sempre uguale, anzi più forte ogni giorno che passa.

