La bellissima modella italiana Monica Bertini è un vero schianto nel suo ultimo post di Instagram: che spettacolo!

Il più celebre sex symbol a cavallo tra gli anni 1990 e 2000 ha intasato il web: la sua ultima foto, scattata in palestra, ha mandato in visibilio gli utenti che la seguono…

Nell’immagine Monica viene immortalata in ginocchio, con una gamba a terra e l’altra piegata, mentre guarda l’obbiettivo della fotocamera e sorride: la sua bellezza magnetica tiene tutti incollati allo schermo!

La Bertini indossa un outfit super sportivo, che comprende: una canottiera nera, un paio di leggings, delle scarpe da ginnastica rosa ed una felpa grigia legata in vita.

Nella didascalia del post, la bella influencer ha scritto: “E niente… ormai ci ho preso gusto!“.

Siete curiosi di vedere lo scatto di cui parlano tutti? Reggetevi forte, perché vi toglierà le parole di bocca…

Monica Bertini, un’esplosione di bellezza e sensualità: i fan non credono ai loro occhi! Ecco la FOTO del secolo…

Oltre ad essere molto conosciuta nel mondo dello spettacolo, del cinema e della moda, Monica è dunque anche super seguita sui social network: il suo profilo Instagram esplode di followers, con più di 429.000 utenti.

Sul suo account la Bertini condivide contenuti sempre nuovi: i dietro le quinte dei suoi programmi televisivi, le sponsorizzazioni dei vari brand, le foto scattate durante gli shooting, parte della sua vita privata, nonché gli affetti più stretti…

Il suo ultimo post è stato bombardato da condivisioni, mi piace, messaggi e commenti, di cui la maggior parte sono complimenti alla sua straordinaria bellezza, apprezzamenti sul suo fisico, frasi di stima per la sua brillante carriera e parole di supporto e affetto.

Ecco alcuni esempi: “Sei di una bellezza ammaliante: dolcissima Monica!”; “Sei uno splendore assoluto tesoro“; “È vero che da quando vai tu in questa palestra sono triplicati gli iscritti?” oppure “E niente… Sei la migliore di tutte!”.

Le foto della talentuosa attrice sono diventate come una droga per i fan: non ne possono fare a meno!