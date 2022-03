Pelle secca: accortezze e rimedi naturali per combatterla

Un problema molto diffuso, specie in alcuni periodi dell’anno, è quello della pelle secca. Eppure si può rimediare e correre ai ripari con alcuni semplici trucchetti

In alcuni periodi dell’anno, specie in quelli più caldi in cui sudiamo di più e corriamo a fare delle docce per rimediare all’odore e alla sgradevole sensazione di bagnato, avere la pelle secca è un problema all’ordine del giorno. Eppure la colpa non è solo del clima torrido, ma è anche dovuto a carenze nutrizionali, periodi stressanti, sbalzi ormonali e al freddo dell’inverno, che la rende alquanto squamosa e sensibile. Eppure non tutto è perduto.

Pelle secca: i rimedi naturali per combatterla

Oltre a non essere bella a vedersi, la pelle secca porta alla comparsa delle temutissime smagliature (nemiche acerrime delle donne), nonché facilita la comparsa di altri fastidiosi inestetismi, quali le rughe. Indubbiamente anche l’alimentazione sbagliata, le carenze nutrizionali e la predisposizione genetica giocano un ruolo chiave. Eppure ci sono dei rimedi naturali da tenere a mente per non cadere nello sconforto.

Fermo restando che è sempre consigliato l’utilizzo di creme e cosmetici idratanti, gli esperti del benessere confermano nuovamente l’importanza delle buone abitudini alimentari. Non a caso, come per tante altre situazioni, partendo dalla tavola si possono risolvere parecchi problemi. Tra queste abitudini è ormai risaputo quanto sia importante bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, per mantenere idratato l’organismo e godere di una pelle sana. L’assunzione dell’acqua avviene anche attraverso alcuni cibi.

A tal proposito occorre tenere a mente che la frutta (preferibilmente quella di stagione), le minestre calde e le buonissime zuppe disponibili in commercio, nonché le verdure, sono delle fonti di acqua importanti per il nostro organismo. Anche le tisane, i tè e le altre bevande naturali sono un valido supplemento al problema. Magari davanti ad un bel film, con una tazza di camomilla bollente tra le mani ed un cucchiaino di miele per addolcire.