Perdita devastante per il tronista più amato: “mi hai lasciato un vuoto incolmabile”

Mattia Marciano, ex tronista di “Uomini e Donne”, ha perso uno dei punti di riferimento più importanti della sua vita: “hai lasciato un vuoto incolmabile”

Chi segue “Uomini e Donne” da parecchi anni non potrà non ricordare l’affascinante e amatissimo Mattia Marciano. L’ex tronista, di origine napoletana, approdò di trasmissione nel lontano 2017, come corteggiatore di Desirèe Popper. Una passione, quella condivisa con la modella, che si spense a causa dell’abbandono improvviso della Popper.

L’anno seguente, Mattia ci riprovò nelle vesti di tronista assieme a Vittoria Deganello, ma anche con lei la relazione terminò nel giro di pochi mesi. Ad oggi, la vita di Marciano sembra essere completamente cambiata rispetto al passato.

Il modello, che lavora come dentista, si è affermato lavorativamente, ed ha anche trovato la donna della sua vita, la splendida Camilla Fardella. Proprio al fianco di quest’ultima, negli scorsi mesi, Mattia ha dovuto affrontare un tremendo lutto, che ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua esistenza.

Perdita devastante per l’ex tronista Mattia Marciano: “mi hai lasciato un vuoto incolmabile”

Al fianco della bellissima Camilla Fardella, l’ex tronista Mattia Marciano sembra aver trovato la felicità. La giovane, che non appartiene al mondo dello spettacolo, ha letteralmente rubato il cuore del modello, che con lei al fianco si sta affermando in tutti gli ambiti della propria vita, sia professionali che personali.

Solo negli scorsi mesi, tuttavia, la coppia ha dovuto affrontare insieme una delle prove più difficili che la vita abbia mai posto loro davanti. Il papà di Camilla, infatti, è scomparso lasciando in entrambi una ferita insanabile. Marciano, che aveva legato particolarmente con il suocero, gli aveva dedicato delle parole bellissime all’interno di un post Instagram.

“Te ne sei andato lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile“, aveva scritto l’ex tronista lo scorso 11 agosto, data della morte del suocero. Mattia, che con quest’ultimo aveva instaurato un rapporto padre-figlio, aveva voluto condividere tutta la propria devastazione con il pubblico dei social.

“Non mi resta che augurarti buon viaggio salutandoti come facevi tu… Cia uagliò“: questo l’addio che Marciano aveva rivolto al suocero, il cui ricordo continua indubbiamente ad alimentare e ad arricchire le giornate della coppia.