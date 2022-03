Un 49enne, padre di una bambina di 8 anni, è morto ieri mattina in uno scontro sulla strada panoramica Ardizio a Pesaro. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Uno tragico incidente stradale mentre andava al lavoro. Ha perso così la vita un uomo di 49 anni ieri mattina sulla strada panoramica Ardizio a Pesaro. La vittima viaggiava alla guida di uno scooter scontratosi con un furgoncino condotto da un 36enne.

Dopo l’impatto, sul luogo del sinistro sono arrivati i sanitari del 118, ma per il 49enne era ormai troppo tardi. La dinamica è ora al vaglio degli agenti della Polizia Locale che hanno condotto i rilevi.

Pesaro, tragico scontro sulla panoramica Ardizio: padre 49enne muore mentre va a lavoro

Incidente mortale nella mattina di ieri, martedì 15 marzo, lungo la strada panoramica Ardizio a Pesaro. A perdere la vita Orfeo Andreas Vagni, 49enne, sposato e padre di una bambina di 8 anni.

Vagni, secondo quanto ricostruito, come riferisce la redazione de Il Resto del Carlino, si stava recando a lavoro in sella al suo scooter Piaggio, ma improvvisamente, poco dopo la rotatoria per Trebbiantico, si è schiantato contro un furgoncino, alla guida del quale vi era un uomo di 36 anni, appena uscito da una strada laterale. Un impatto violento, in seguito al quale il 49enne, che indossava regolarmente il casco, è finito sull’asfalto battendo la testa.

Tempestivo l’intervento dell’equipe medica del 118, giunta sul posto insieme ai vigili del fuoco. I soccorritori hanno provato a rianimare il conducente dello scooter, ma ogni tentativo è risultato vano: troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente. Illeso, scrive Il Resto del Carlino, il 36enne, titolare di una ditta di giardinaggio.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Municipale di Pesaro che hanno effettuato i rilievi e sentito l’uomo alla guida del furgoncino per ricostruire nel dettaglio la dinamica dello schianto ed accertare eventuali responsabilità.

Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverse ore in modo da consentire i rilievi delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza della carreggiata da parte dei vigili del fuoco.