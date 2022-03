Samira Lui è stata una delle Professoresse dell’Eredità, il noto programma di Rai1. La ragazza è una modella di origini senegalesi dalla bellezza mozzafiato.

Ha solo 23 anni ma è già nota al pubblico italiano non solo per il suo ruolo all’Eredità ma anche per essersi classificata al Terzo posto durante il Concorso di Miss Italia nell’anno 2017.

Una ragazza dalle tante qualità: bella, intelligente, preparata e soprattutto una donna di classe. La bella Samira ha conquistato tutti non solo in televisione ma anche sui social. Il suo profilo Instagram infatti, è seguito da tantissime persone che ogni giorno ne apprezzano ogni sfaccettatura. La Modella in occasione di San Valentino, ha postato una foto insieme al suo fidanzato mentre sono a pranzo in un ristorante di lusso. Chi sarà il fortunato che ha rubato il cuore di Samira? Si chiama Luigi Punzo ed è un luxury concierge, un lavoro che consiste nell’accoglienza di ospiti, in questo caso in Hotel di Lusso. Il suo ruolo consiste nel relazionarsi con loro, mostrandogli i servizi a disposizione durante il soggiorno.

Samira Lui in occasione di San Valentino, presenta il fidanzato

I due sono entrambi dei Modelli, visto che Luigi oltre alla sua professione si dedica anche a questa seconda attività. Probabilmente è stato un servizio fotografico dedicato al wedding a fare incontrare la coppia che oggi è felice ed innamorata anche se non ama particolarmente mostrarlo spesso sui social.

Si dovranno rassegnare quindi i fan che fino a poco fa, speravano che la bella professoressa dell’Eredità non avesse nessun uomo nella sua vita. Dopo questa foto, che li ritrae uniti più che mai mentre si scambiano coccole d’amore, è chiaro a tutti che Samira non ha occhi che per il suo Luigi, l’uomo che è stato capace di amarla profondamente. Attendiamo di conoscere in quali altri programmi televisivi rivedremo la modella, consapevoli che il suo cuore è ormai legato a Luigi Punzo.

