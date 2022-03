Rivoluzione in Rai, clamoroso flop per la fiction: tagliata fuori. Ora cambia tutto

La Rai si appresta a vivere un’altra delle sue grandi rivoluzioni in termini di programmazione. Cancellata una nota fiction: la situazione.

Altra mini rivoluzione in vista nel vasto territorio della Rai. L’azienda televisiva più ambita del panorama nazionale ha sempre regalato emozioni in termini di visibilità e stupore tra i telespettatori da casa.

Le trame misteriose e ignote di fiction e serie televisive riescono quasi sempre a mantenere alta l’appetibilità dell’emittente tv numero uno. Stefano Coletta il più delle volte ci mette la faccia, prendendosi tutti i rischi del caso, come già accaduto in diverse occasioni.

Ma si sa, in alcuni periodi dell’anno le difficoltà possono capitare a tutti, come ad esempio la situazione che si è venuta a creare nelle ultime settimane. Una situazione che ha costretto addetti e ‘capitano della nave’ a rivedere un po’ di cose in termini di programmazione

Rai, finisce ‘male’ per una nota fiction: come cambia la programmazione

E’ accaduto tutto da un giorno all’altro per la questione inerente alle fiction da trasmettere in Rai, in questo periodo. Mai come stavolta, si sarebbe dovuto verificare quel passo decisivo tale da convertire la programmazione verso toni più alti.

Con la stagione degli ‘amori’ alle porte, la decisione principe di Coletta era stata quella di puntare fortemente sugli attori di cartello, più talentuosi usciti allo scoperto negli ultimi anni.

Tra questi annoveriamo Lino Guanciale, protagonista di fiction dalla natura medico-scientifica. L’artista in rampa di lancio si sarebbe considerato pronto a svoltare e incanalarsi nella realtà di una trama più romantica.

Il corso degli eventi e più di tutti, la questione legata ai numeri sugli ascolti ha costretto gli addetti a rivedere alcune cose. La fiction “Sopravvissuti” presentata a Sanremo 2022 prometteva fuochi d’artificio e un target di ascolti molto superiore alla base dei 4 milioni stimati.

Rivedendo alcune cose e studiando a fondo la trama della soap opera con Guanciale si è ritenuto opportuno (in questo periodo) invertire la rotta e far ‘sparire’ al momento la sua nuova ‘creatura’ cinematografica.

Il motivo? Semplice, il copione è di quelli succulenti e attraenti che ritraggono gli aspetti di vita familiare e dei presupposti da far gola a tanti nuclei ristretti. Meglio trasmettere il tutto in tempi più maturi con un’esclusiva che permetterebbe a “Sopravvissuti” di sovvertire ogni pronostico dal punto di vista degli share.

Al suo posto, Stefano Coletta ha deciso di rilanciare le ambizioni della ‘vecchia volpe’ Claudio Amendola con la trama di “Nero a metà 3″. A lui dunque il compito in questo periodo di transizione risollevare il morale e gli ascolti in calo.