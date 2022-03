“Storie italiane”, Eleonora Daniele e le lacrime in diretta: “Scusatemi…”

Un’altra puntata di “Storie Italiane” è giunta al termine, la guerra è stato un argomento centrale: le emozioni non mancano mai, cosa è successo

Il pubblico ha potuto seguire un’altra puntata di “Storie italiane“, programma in onda ogni mattina su Rai 1 con Eleonora Daniele alla conduzione.

La giornalista, alla guida della trasmissione, in questi giorni non ha fatto altro che porre l’attenzione su un tema di vitale importanza: la guerra in Ucraina. In particolare ha voluto raccontare, attraverso testimonianze, le storie di donne incinte e di bambini appena nati che si trovano a fuggire dal loro paese.

“Storie italiane”, il contributo dell’Italia

La conduttrice ha poi parlato dei rifugiati che sono stati accolti a braccia aperte in Italia. Così ha aperto il collegamento con l’ospedale di Piacenza dove una donna ha partorito da qualche giorno, da sola, mentre il marito è in guerra.

Si chiama Barbara la neomamma ed ha fatto un viaggio molto lungo in macchina per arrivare nel nostro Paese. E’ stata costretta a scappare da Kiev, dove era ricoverata in ospedale dopo le esplosioni.

“Questo momento è simbolico – ha affermato emozionata Eleonora Daniele – pensate ad una donna che deve partorire e il trauma di stare sotto le bombe, io non so…”.

La conduttrice ha poi rivelato di non aver dormito per pensare alla situazione che molte mamme stanno vivendo in questo momento a causa della guerra.

“Immagina la forza di volontà di questa donna che improvvisamente decide di lasciare l’ospedale e fare un viaggio senza assistenza – ha affermato un ospite in studio – e poi pensiamo al trauma del distacco”.

Poi l’invitato ha continuato ringraziando tutti gli italiani che si stanno mettendo a lavoro per aiutare e supportare i cittadini ucraini in fuga, accogliendoli e supportandoli nei limiti del possibile.

L’Italia in questo momento è protetta e sta subendo solo a distanza la guerra, anche se con molta partecipazione. Ancora una volta il nostro Paese sta dimostrando un grande amore verso il prossimo, è un segno importante di fratellanza e giustizia.

La Daniele dopo aver visto Barbara allattare il piccolo neonato non è riuscita a trattenere le lacrime e presa dalla commozione ha condiviso un messaggio solidale: “Scusatemi, credo che queste immagini siano molto belle e possano dare una speranza nonostante tutto”.