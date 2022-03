Rivoluzione a “Striscia la Notizia”: al posto della Manzini arriva LEI. La più amata dagli italiani

Sembra che dopo Valeria Graci accanto a Scotti, a sostituire la Manzini sarà una delle donne più belle della tv nazionale. Sono tutti in trepidante attesa.

Se lo stanno chiedendo in moltissimi: perché Francesca Manzini è assenta del tg satirico di Antonio Ricci? Dopo essere stata inserita nella seconda parte di stagione di “Striscia la Notizia” accanto a Gerry Scotti, la comica ha dovuto assentarsi per la positività al Covid che l’ha costretta ad un fermo forzato fino alla completa guarigione.

Al suo pasto è stata chiamata d’urgenza Valeria Graci, altra comica molto amata, conosciuta per il celebre duo Valeria&Katia (Follesa). La Graci è stata anche recentemente vista sul palco di “Michelle Impossible” dove ha dato il meglio di sé con un’energia vulcanica incredibile.

Il programma di Canale 5 ha però pensato di cambiare ancora le carte in tavola e di inserire accanto a Gerry una nuova conduttrice amatissima dagli italiani, che forse potrebbe far aumentare ancora di più l’indice di ascolto serale. Vediamo di chi si tratta, la conosciamo tutti.

“Striscia”, da stasera dietro il bancone ci sarà lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Tutto pronto per il suo debutto stasera accanto al collega di casa Mediaset. Dopo l’esclusione dalla Rai dove conduceva accanto a Matano “La Vita in Diretta”, è stata chiamata da Maria De Filippi per essere una delle professoresse di “Amici” dove ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile energia e vitalità accanto ai ragazzi desiderosi di avvicinarsi alla danza professionale.

Parliamo di Lorella Cuccarini, romana classe 1965, conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica italiana. Un Cv di tutto rispetto che in tanti anni dal suo debutto in tv l’ha fatta conoscere ed amare non solo in Italia.

Intervistata su questa occasione unica per lei, ha commentato: “Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po’ come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio”.

Quindi l’appuntamento è per stasera, siamo sicuri che in molti saranno sintonizzati per vedere come se la caverà in questa meravigliosa avventura che la rivedrà in veste comica-satirica accanto ad un altro big della nostra tv nazionale. Buona fortuna!