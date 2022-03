“Un Medico in Famiglia”, l’ex protagonista si confessa: il retroscena terribile

Un Medico in Famiglia è andato in onda per tantissimi anni: a distanza di tutto questo tempo, scopriamo un po’ di dettagli sulla fiction di Rai Uno

La famiglia Martini ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni: Un Medico in Famiglia, infatti, è stata la fiction più amata di sempre. Nella sua semplicità, ha conquistato gli italiani che dal 1998 hanno avuto modo di conoscerli e di affezionarsi alle loro storie e alle loro vite. Tra i numerosi protagonisti, ricordiamo sempre con tanto affetto Maria.

Maria aveva solo dodici anni quando la fiction è cominciata, l’attrice che la interpretava invece ne aveva quindici. Margot Sikabonyi, proprio in quel periodo, stava affrontando la terribile morte del padre quindi sapeva cosa si provava a perdere un genitore. Non è stato in ogni caso facile per lei calarsi in ruolo così importante ma soprattutto così duraturo.

Un Medico in Famiglia, Margot Sikabonyi si confessa: “Ho finto per tanto tempo”

“Ho convissuto con Maria per la maggior parte della mia esistenza: l’ho interpretata dai 15 ai 33 anni. All’inizio c’era molta voglia di esserle amica, ma all’improvviso lei ha iniziato ad essere più forte di me”. ha rivelato Margot all’Huffington Post.

Proprio in questa occasione, Margot ha avuto modo di spiegare il suo disagio, perché interpretare un ruolo per così tanti anni, può essere davvero complicato. “Le persone non riuscivano a distinguere tra persona e personaggio mentre io, adolescente, andavo alla ricerca della mia identità. Così era iniziato un periodo di rifiuto in cui ho finto che lei non esistesse. Quando mi fermavano in strada dicendo ‘Ciao, Maria’, la mia risposta era: ‘No, non sono io’. Poi, man mano, le cose sono cambiate: oggi sono estremamente grata a Maria, consapevole di tutto quello che mi ha donato”.

Ad oggi Margot è felice, ha una vita bellissima e ha ritrovato la sua serenità. Ha ottimi rapporti con i suoi ex colleghi e non rimpiange più nulla di quegli anni trascorsi sul set.