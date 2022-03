L’ Ucraina nelle ultime settimane sta fronteggiando un attacco forte e distruttivo. A capo di questo, c’è la Russia con il suo Presidente Vladimir Putin.

Molti personaggi noti in Italia si sono schierati contro il Presidente Russo dopo questa decisione ai danni di un paese in questo periodo in grossa difficoltà, ma Putin non si è per adesso fermato, continuando la sua battaglia.

La guerra sta causando molte vittime e sono tante le persone che stanno provando in tutti i modi a scappare dall’Ucraina per mettersi al riparo dai bombardamenti. Putin continua imperterrito nella sua impresa ma nelle ultime settimane è arrivata una notizia che ha fatto il giro del web. Pare che il Presidente Russo sia malato, il suo disturbo è legato in primis a comportamenti sempre più aggressivi e scatti d’ira violenti che pare siano la conseguenza dei farmaci che sta assumendo. Un altro disturbo sta però facendo peggiorare le sue condizioni di salute, ovvero la rabbia da steroidi.

Il Presidente Russo è malato, ecco le sue condizioni di salute

La rabbia da steroidi pare sia un effetto collaterale da tenere in considerazione quando si fa una terapia lunga con il cortisone. Questa può generare comportamenti aggressivi e frequenti scatti nervosi. Ma perché Putin fa uso di steroidi?

Non bisogna per forza attribuire l’uso per la cura di un possibile tumore, basti pensare all’assunzione che gli sportivi ne fanno per aumentare la propria massa muscolare. Se si osservano i bicipiti di Putin infatti, si può notare che il Presidente è un appassionato di sport e questo potrebbe giustificare l’uso di steroidi. Ad ogni modo però, pare che oltre al cambiamento fisico, sia avvenuto anche un peggioramento caratteriale che ogni giorno continua ad aumentare gli scatti d’ira e le crisi aggressive. In questo periodo già molto complicato, continui attacchi nervosi da parte di Putin potrebbero far degenerare ancor di più una situazione già molto delicata in Ucraina che sta scatenando paura e terrore in tutta la popolazione.

