Albano Carrisi risponde alle cocenti delusioni dell’ultimo periodo: “La prendo per il collo!”. Messaggio incredibile

Albano Carrisi. Il popolare cantante di Cellino San Marco lancia un messaggio sbalorditivo sui social. Si trova dall’altra parte del mondo: un grande impegno lo tiene lontano da casa

É ormai noto il percorso poliedrico di Albano Carrisi. Oltre alla sua carriera di straordinario cantante e quella di capace imprenditore (gestisce, infatti, nella ridente cittadina di Cellino San Marco la tenuta che porta il suo nome) è ormai una presenza costante sul piccolo schermo in diversi ruoli.

È stato recentemente concorrente della sedicesima edizione di “Ballando con le stelle”, talent show di danza dedicato ai vip, che ha abbandonato dopo appena tre puntate. Come motivazione ha adotto l’infortunio che ha coinvolto la sua partner, Oxana Lebedew. “Vorrei che guarisse perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera. Io ci sto a bloccarmi… a favore della sua salute, della sua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente” – aveva dichiarato. C’è chi, malignamente, aveva insinuato ben altri retroscena.

Albano Carrisi: i suoi impegni lo stanno tenendo lontano dall’Italia. Dove si trova adesso

Sembrerebbe che Albano Carrisi avesse preso degli impegni canori in giro per l’Est Europa in concomitanza dello show su Rai Uno che lo vedeva gareggiare a suon di passi di danza. Per questo motivo si sarebbe accordato per comparire solo in un numero esiguo di puntate, fatto che viene supportato dalla mancata sostituzione della sua coach.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Maria De Filippi e l’annuncio tremendo: “è entrata per andarsene”. Guai per la dama

Albano, inoltre, sarebbe stato amareggiato riguardo la sua sfumata partecipazione nelle vesti di giudice a “The Voice Senior”. Nell’edizione precedente era stato ingaggiato insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Quest’anno la Rai ha deciso di preferirgli Orietta Berti che brilla di una rinnovata popolarità anche tra i più giovani dopo il successo del tormentone estivo “Mille”, realizzato con Fedez e Achille Lauro.

Come risponde il celebre cantante di Cellino San Marco? Semplicemente concentrandosi sul suo lavoro, lasciando stare critiche e polemiche. Al momento, infatti, si trova in Connecticut, in una tournée negli Stati Uniti dove è richiestissimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mi distrugge dentro”, Francesca Fioretti, la FOTO con la figlia avuta da Davide Astori è straziante

Attraverso il suo canale ufficiale su Instagram lancia un messaggio per tutti i suoi fan: “Quando hai voglia di vincere, devi vincere. Vincere cosa? La stanchezza, lo stress… La vita è bella, va presa per il collo e bisogna dirle ‘fammi vivere!'”.