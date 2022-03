Albano è un cantante molto famoso del panorama italiano e le sue canzoni nonostante il trascorrere degli anni continuano ad essere ascoltate da tutti.

Orgoglio per tutti i pugliesi, Albano ha raggiunto in tutta la sua carriera moltissimi successi. Diviso tra la musica, la televisione e la Radio, il cantante tutt’oggi prende parte a diverse trasmissioni e proprio durante la sua ospitata a “Un giorno da Pecora” su Rai Radio 1, ha espresso la sua opinione in merito a quanto sta accadendo in Ucraina.

Albano è sempre stato un sostenitore di Putin, prima di tutto quello che il Presidente Russo ha scatenato ai danni del popolo ucraino. “Gli direi fermati in tempo” ha dichiarato Albano ai microfoni della Radio, sostenendo che non si può assolutamente mettere in azione una macchina da guerra feroce nei confronti dei propri fratelli. Ha poi continuato ad esprimere la sua opinione, ovvero quella di una persona che prima di tutto questo, ha provato grande ammirazione per Putin e quindi oggi è un sostenitore deluso da tutto quello a cui stiamo assistendo. Il cantante ha anche parlato proprio della persona oltre che del Presidente in carica, sostenendo che Putin così non sta facendo altro che danneggiare la carriera e l’immagine che la popolazione nel tempo ha costruito attorno a lui. In questo modo, non è solo l’Ucraina a subire grossi danni dalla guerra in atto ma lo stesso Putin, l’artefice di tutto questo dolore.

Albano severo nei confronti di Putin: “Ho alcuni amici importanti in Russia, fai attenzione”

Durante il suo momento nel programma “Un giorno da Pecora”, Albano proprio parlando della situazione attuale in Ucraina, ha anche raccontato di avere alcuni amici in Russia molto importanti, i quali gli hanno riferito le terribili condizioni che ci sono attualmente.

Da ex sostenitore allora, il cantante mette in discussione la vita di Putin, un uomo che è stato capace di attuare decisioni terrificanti ai danni di tantissime vittime. Sono tanti coloro che sostenevano con ammirazione il Presidente Russo dimostrandogli devozione in tutte i lavori da svolgere. Oggi tutte queste persone sono profondamente deluse, come lo stesso Albano, il quale sostiene che Putin dovrebbe spaventarsi dei suoi ex amici, che se messi tutti assieme in un’alleanza, potrebbero metterlo in pericolo.