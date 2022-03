Alberto Matano al centro del gossip: svelata l’identità del suo fidanzato segreto. Finalmente ha un nome

Il conduttore di Rai 1 per la prima volta dopo anni si è finalmente lasciato vedere al fianco di quello che sembra a tutti gli effetti il suo fidanzato.

L’ex mezzo busto del Tg 1 ha da sempre un fascino incredibile verso i telespettatori che lo ammirano con venerazione, merito la sua indole professionale e sempre molto empatica verso quanto comunica in diretta.

Il passaggio di Alberto Matano alla conduzione de “La Vita In Diretta” non ha cambiato affatto le carte in tavola, soprattutto perché così ha modo di entrare in contatto con maggiori personaggi dello spettacolo e con le persone vere verso cui sono indirizzati i servizi pomeridiani e le storie raccontate.

Del giornalista sappiamo moltissimo della sua vita lavorativa, della profondissima amicizia con Mara Venier con cui molto spesso viene pizzicato insieme per le vie di Roma, della sua famiglia a cui è legatissimo, soprattutto il papà. Non si sa nulla invece del suo privato, come conduce le sue giornate lontane dalla macchina da presa e soprattutto dei suoi amori.

Almeno non lo si sapeva fino a poche ore fa, fino a quando Diva e Donna non ha fatto per la prima volta il nome del fidanzato che sembra gli stia accanto ormai da diverso tempo ma che finora era rimasto nell’ombra. Vediamo di chi si tratta.

Alberto Matano fa coming out, ecco chi è il suo amore

Il conduttore è stato pizzicato all’uscita di una pizzeria romana accanto ad un uomo in atteggiamenti più che amicali. I due si sorridevano e parlavano con quel fare complice di chi si conosce ormai da diverso tempo.

Secondo quanto fatto trapelare da Diva e Donna l’uomo misterioso in questione si chiama Roberto, ha 55 anni e fa l’avvocato nella Capitale. Da quanto tempo i due abbiano una relazione al momento è ignoto, ma ora che il vaso di Pandora è stato scoperto non si torna più indietro.

Gli occhi ora sono puntati su di lui, da sempre uno dei volti Rai più indecifrabili e per cui da sempre si sono escogitate congetture che lo volevano a fianco anche di donne bellissime della televisione.

Matano invece ha trovato la sua metà nella stessa parte del cielo. Sono moltissimi quelli che stanno esultando e che non vedono l’ora di una sua personale dichiarazione in cui presenterà l’uomo della sua vita (forse, si spera).