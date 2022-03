Anna Tatangelo e lo scatto insieme al figlio Andrea. Il pubblico nota subito che D’Alessio c’entra. Il particolare attira l’attenzione

Anna Tatangelo in questi giorni si è riunita con la sua famiglia per festeggiare i suoi affetti. Lo ha mostrato nelle Instagram Stories e lo ha scritto chiaramente. Ogni tanto è importante fermarsi, mettere da parte le proprie cose per dedicare del tempo alle persone che si amano perché il tempo non torna indietro. E lei proprio così ha fatto.

Del resto le sue giornate sono scandite dall’amore della sua vita, il figlio Andrea, nato dalla relazione con Gigi D’Alessio. Dopo la separazione tra i due, il piccolo è rimasto a vivere con la mamma che si dedica anima a corpo a lui.

La sua relazione con Livio Cori va avanti, Anna ormai non si nasconde più ma al primo posto c’è sempre Andrea. Con lui anche a fine giornata a fare i compiti o a guardare un film.

Anna Tatangelo ed il figlio Andrea: a chi somiglia?

Il figlio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio non è sconosciuto ai riflettori. Soprattutto mamma Anna condivide molti momenti insieme al suo bambino e su Instagram sono diverse le foto in sua compagnia.

Tutte molte belle, tenere, che parlano di un amore forte, quello unico che c’è tra una mamma ed un figlio. Tra tutte ne spicca una di un abbraccio caloroso tra i due che risale al novembre del 2020. La cantante di Sora ha scritto a corredo dello scatto: “Puoi dirti ricco solo se capisci i tesori che possiedi❤️”.

I due sorridono e mostrano a tutti come siano uguali. La somiglianza c’è e si vede, soprattutto nel sorriso ma è il pubblico che sottolinea come anche i tratti D’Alessio siano evidenti. C’è chi scrive “Uguale alla mamma coi colori del padre” e chi, invece, in Andrea ci rivede la somiglia con D’Alessio, non il padre ma uno dei suoi figli avuti dalla sua ex moglie.

“Somiglia tantissimo a suo fratello Luca❤️❤️” scrive un altro fan, proprio LDA che stiamo imparando a conoscere ad “Amici”.