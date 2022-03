Beatrice Borromeo, scelta di vita: decisone sconvolgente in famiglia, il retroscena che ha cambiato tutto

Una decisione particolare ha svoltato la vita di Beatrice Borromeo. L’esistenza della moglie di Pier Casiraghi è stata per sempre segnata da questa scelta.

Eleganza innata, icona di stile e portamento regale. Beatrice Borromeo è diventata conosciuta in tutto il mondo per la sua carriera di modella e giornalista nonché per il suo matrimonio con Pier Casiraghi.

Classe 1985, appartiene a una delle famiglie italiane più illustri: figlia di Carlo Ferdinando Borromeo e Paola Marzotto, è la nipote dell’ex presidente della Maison di Valentino, Matteo Marzotto.

Sorella di Matilde, Lavinia, Isabella, la sua esistenza è stata scandita tra due percorsi distinti che l’hanno portata a farsi conoscere al grande pubblico.

Da un lato ha portato avanti la carriera giornalistica a seguito di un Master in giornalismo politico per poi collaborare per importanti testate e prendere parte al format di Santoro “Annozero”. Oltre a questa professione, è attiva da anni nel settore della moda. Proprio in merito a questo ambito, risale un aneddoto dal suo passato.

Beatrice Borromeo: quella decisione che ha svoltato la sua vita

Legata dal 2015 con Pier Casiraghi, Beatrice è diventata una reale monegasca nonché mamma di Stefano e Francesco. Dedita alla sua famiglia, non sono mancati rumors sulla voglia di allargare la famiglia con un terzo figlio, durante il lockdown si è trasferita in una dimora nella campagna francese. Dopo i mesi trascorsi con i suoi piccoli e il compagno immersi nella natura, è poi ritornata agli impegni ufficiali.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Federica Pellegrini, con Matteo Giunta l’amore è alle stelle: “siamo in quattro”. LA FOTO

Al fianco di questi non mancano momenti dedicati a una delle sue passioni più grandi. Oltre al giornalismo e alla scrittura, ha pubblicato un libro per bambini e aperto una sua casa di produzione di documentari, da sempre è attiva nel settore della moda. Fin da giovanissima è entrata in questo mondo e questo grazie a una decisione di una figura molto importante per la reale.

Si tratta della madre, Donna Paola Marzotto, 66 anni, stilista e socialite che le ha spianato la strada inconsapevolmente. A 15 anni la moglie di Pier infatti aveva iniziato la carriera da modella, ma per agenzie minori gettando la mamma nella preoccupazione in merito alla sicurezza di queste realtà.

Pertanto l’ha affidata nella mani dell’amico Piero Piazzi, attivo in un’agenzia di modelle, che ha dato il là al suo percorso da indossatrice, tanto che ha sfilato per le più importanti Maison a livello internazionale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “L’Eredità”, Flavio Insinna ferma tutto ed esce: assurdo quello che è accaduto

Dallo scorso anno è diventata testimonial di Dior, insieme al marito che ha seguito le sue orme, conquistandosi inoltre il titolo di Royal più elegante d’Europa.