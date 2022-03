Shaila Gatta ha fatto battere i cuori mostrandosi in una versione irresistibile. Il completino cucito addosso sfoggiato ha mandato in tilt Instagram, la posa non è da meno.

Curve mozzafiato, sguardo ipnotico e verve travolgente. Shaila Gatta non smette mai di stupire il pubblico con il suo fascino mostrato nei suoi innumerevoli contenuti social quotidiani. Attivissima su Instagram, sul suo profilo racconta la sua quotidianità scandita tra set, shooting e i suoi allenamenti.

Grande sportiva, appassionata da sempre dalla danza, la showgirl e ballerina ha origini campane. Nata il 6 agosto 1996, in provincia di Caserta, da madre sarta e padre conducente di ambulanze, è cresciuta a Secondigliano.

25 anni, il suo nome diventa conosciuto nel mondo dello spettacolo a seguito della sua partecipazione ad “Amici”, nella categoria del ballo, format dal quale la sua carriera ha preso il via.

Il grande successo arriva nel 2017 con la partecipazione a “Striscia la Notizia”: al fianco della collega Mikaela Neaze Silva si aggiudica il primato di velina più longeva nella storia del tg satirico di Antonio Ricci, tanto che hanno preso parte a ben quattro edizioni.

Dallo scorso febbraio insieme alla collega, affianca Giulia Pelagatti, velina tutt’ora in carica, oltre che rivestire i panni di coreografa nella trasmissioni “Zeling”. Accanto alla sua intensa attività lavorativa non mancano momenti spensierati: legata dal 2019 al calciatore Leonardo Blanchard, tra le sue giornate si ritaglia sempre del tempo per allenarsi.

Proprio alcuni attimi condivisi su Instagram, mentre è in palestra, hanno lasciato il segno, alzando la temperatura del web.

Shaila Gatta, visione da infarto: completino cucito addosso

