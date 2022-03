Charlene di Monaco è tornata a Montecarlo, ora è con la sua famiglia ma quali sono le sue condizioni di salute? Scopriamo tutti i dettagli

Charlene di Monaco ha salutato la clinica in Svizzera dove è stata ricoverata per molti mesi ed ha fatto ritorno a Montecarlo da suo marito e dai suoi figli che la stavano aspettando a braccia aperte.

La famiglia reale lo ha annunciato attraverso un comunicato ufficiale così da porre fine, o almeno tentare, a tutte le voci girate sul conto della principessa in questi mesi. Ma la moglie del principe Alberto è guarita completamente?

Charlene di Monaco, le sue condizioni di salute: come sta la principessa?

Sarebbe dovuta rientrare definitivamente a maggio a Montecarlo, ma il ritorno è stato anticipato perché Charlene moriva dalla voglia di vedere i suoi piccoli. Inoltre, le sue condizioni di salute sembrano essere migliorate ed è per questo che potrà continuare la sua cura anche a palazzo.

Nel comunicato stampa si legge: “In accordo con i medici e visto l’incoraggiante risultato delle cure, le Loro Altezze Serenissime hanno convenuto che la principessa possa ormai proseguire la Sua convalescenza nel Principato, con Suo Marito e i suoi figli”.

Poi ancora: “La principessa Charlene è appena rientrata a Monaco dove è felice di aver ritrovato con la Sua famiglia e i suoi cari. Le prossime settimane dovrebbero permetterle di ristabilirsi completamente prima di poter riprendere progressivamente le sue Attività ufficiali”.

Il principe Alberto e la principessa Charlene avrebbero trovato un compromesso: la moglie dovrà stare ancora del tempo a riposo, in piena serenità e tranquillità, senza interessarsi delle faccende reali.

A quanto pare è ancora debole e le prossime settimane saranno fondamentali per rimettersi in forma definitivamente. Già la vicinanza della sua famiglia e in particolare dei figli la renderanno più forte e determinata. Il resto poi verrà da sé, intanto il gossip non vede l’ora di scoprire ulteriori dettagli sulla storia della coppia.