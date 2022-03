Chiara Ferragni, la reazione all’annuncio di Fedez è clamorosa. La FOTO lascia interdetti

Chiara Ferragni, la reazione all’annuncio del marito Fedez è inaspettata: l’influencer ha postato una foto che vale più di mille parole…

Sono trascorse poche ore dall’annuncio che Fedez ha voluto rendere pubblico mediante i social, eppure l’universo del web appare già in preda al panico. Le parole del rapper, arrivate come un fulmine a ciel sereno, hanno gettato nello sconforto gli oltre 13 milioni di fan dell’artista, che fremono di sapere di più circa lo stato di salute di Fedez.

Il cantante, che ha parlato di un “problema fortunatamente diagnosticato per tempo“, dovrà affrontare un lungo percorso per ristabilirsi in termini di salute. Ad affiancarlo, ovviamente, la sua meravigliosa famiglia composta dai figli Leone, Vittoria, e dalla moglie Chiara Ferragni.

Proprio quest’ultima, di recente, ha deciso di rispondere alle stories del marito attraverso una foto che vale più di mille parole. I fan, sconvolti dalle dichiarazioni di Fedez, stentano ancora a credere a quello che sta succedendo.

Chiara Ferragni, la reazione all’annuncio di Fedez è inaspettata. La FOTO lascia interdetti

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la confessione a cui Fedez si è lasciato andare proprio nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 marzo. Il rapper, che su Instagram vanta di oltre 13 milioni di seguaci, ha voluto aggiornare i fan in merito ad un peggioramento delle proprie condizioni di salute.

La “problematica“ di cui ha parlato il cantante, pur non specificata, sembra essere fonte di grande preoccupazione per Fedez, così come per tutta la sua famiglia. Il rapper, a questo proposito, non ha mancato di ringraziare la moglie Chiara Ferragni, che lo sta supportando in questo drammatico percorso di guarigione.

La stessa influencer, mediante le Instagram stories, ha voluto dimostrare pubblicamente il proprio amore al marito. La Ferragni ha infatti condiviso un’immagine tratta dallo sfogo di Fedez, accompagnata da una serie di emoticons di supporto all’artista.

La coppia, anche in momenti così difficili, non manca di dar prova della propria unione e dell’amore indissolubile che li lega. I fan non hanno dubbi: il dramma che la famiglia Ferragni-Fedez sta vivendo non farà altro che rafforzare questo meraviglioso rapporto.