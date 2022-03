Fedez lo annuncia in lacrime: “Sto male, mi devo curare. Vi racconterò tutto” – VIDEO

Fedez ha postato un video in cui fa un annuncio drammatico ai suoi fan: il problema di salute sembrerebbe essere molto grave

Tramite la pagina Instagram di Fedez è trapelata una notizia a dir poco scioccante sul noto rapper. È stato proprio il marito di Chiara Ferragni a confessare il tutto attraverso una serie di stories. Il conduttore di “LOL – Chi ride è fuori”, con gli occhi gonfi ed arrossati per via del pianto, ha lasciato il suo pubblico senza parole.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute“, ha esordito Fedez, non riuscendo a trattenere la commozione. Il cantante, che ha più volte dovuto interrompere il suo discorso per via dell’eccessivo turbamento, ha voluto condividere anche questa parte così intima di sé con il pubblico, come è solito fare.

Non sono mancati i ringraziamenti alla famiglia e a Chiara Ferragni, che lo starebbe aiutando a superare questo orribile momento. La preoccupazione, dalle parole di Fedez, era più che percettibile ed ha a dir poco paralizzato l’universo dei social. Analizziamo nei dettagli ciò che ha raccontato l’artista.

Fedez lo annuncia sui social in lacrime: “Sto male, mi devo curare. Vi racconterò tutto”

Le Instagram stories che l’amatissimo rapper ha pubblicato pochi minuti fa sono un contenuto molto distante rispetto a ciò che il pubblico si aspetta da lui. Fedez, seduto sul divano di casa propria, ha confessato ai suoi fan di aver recentemente scoperto un problema di salute. Il suo tono di voce, fin dai primi secondi, non sembrava preannunciare nulla di buono.

“Per fortuna mi è stato trovato con grande tempismo, e questo comporta un lungo percorso“, ha spiegato il cantante, che non ha voluto specificare la natura del suo problema. Ciò nonostante, il conduttore di “LOL – Chi ride è fuori” non ha escluso la possibilità di potersi aprire in futuro: “sicuramente lo racconterò, ma non adesso“.

Il rapper, trattenendo a malapena le lacrime, ha spiegato ai followers di volersi concentrare solo su sé stesso e sulla propria famiglia, che è la sua unica ragione di vita. “Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni“, ha chiosato il cantante, che non sembrava più in grado di continuare il discorso.

Parole a dir poco drammatiche, quelle di Fedez, che stanno ovviamente gettando i suoi fan nel più profondo sconforto. Il cantante, che non mancherà di tenerli aggiornati, riuscirà sicuramente a superare questo terribile momento grazie al sostegno della sua famiglia.