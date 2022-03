Flavio Insinna non si sente pronto. Accetterebbe tutto tranne quel ruolo: è qualcosa più grande di lui e per questo dice no

Il nome di Flavio Insinna è legato ormai da tempo a “L’Eredità”, il quiz del preserale di Rai 1 che ha visto succedersi alla conduzione grandi della tv come Carlo Conti, Amadeus ed il compianto Fabrizio Frizzi. Quando la scelta è caduta su di lui c’è stata un po’ di titubanza, a partire proprio dal conduttore che temeva la reazione del pubblico davanti alle sue performance.

Tutto invece è andato per il meglio ed i telespettatori di Rai 1 lo hanno premiato fin da subito. In questa veste Insinna piace e anche tanto. Gli ascolti vanno molto bene e sotto la sua conduzione si sono avvicendati anche campioni di un certo livello, in primis Massimo Cannoletta, il divulgatore scientifico che ha battuto ogni record.

Insinna è un uomo dalle mille risorse, ci ha abituati a vederlo in moltissime vesti ma c’è una cosa che proprio non farebbe mai. La sua ammissione ha spiazzato tutti.

Flavio Insinna, la risposta che spiazza

Insinna l’uomo poliedrico e dai mille volti. Oggi tutti lo conoscono come grande presentatore ma non c’è da dimenticare che lui nasce in primis come attore, soprattutto di teatro. Con l’approdo nella fiction “Don Matteo” si è fatto conoscere al grande pubblico e da allora gli si è aperta la strada sul piccolo schermo come presentatore di punta della Rai.

Le trasmissioni alle quali ha preso parte sono state diverse, in queste settimane lo vediamo impegnato anche con “Il Cantante Mascherato” come investigatore acuto e attento ad ogni particolare. Ma c’è una cosa che proprio Insinna non farebbe mai.

Una rivelazione che ha spiazzato il suo pubblico. Lui è stato sincero e davanti alla pseudo “offerta” si è fatto da parte. Ma di cosa stiamo parlando? Di Sanremo. Il settimanale Nuovo Tv gli ha chiesto, infatti, se dopo il prossimo biennio di Amadeus si candiderebbe per il ruolo.

La sua risposta è stata eloquente: “No, per carità!”. Insinna si è definito “un artigiano del mondo dello spettacolo prestato alla conduzione” e proprio per questo, dice, non si sentirebbe all’altezza.

“Non sarei mai in grado di occuparmi di una macchina così complessa come quella del Festival di Sanremo” ha puntualizzato, specificando che preferisce guardare tutto dalla platea piuttosto che essere sul palco.