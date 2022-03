Giulia Provvedi, uno spettacolo senza precedenti: le sue FOTO rivelano più del dovuto

Giulia Provvedi si mette a nudo nel suo ultimo post dove emerge il suo lato più intimo. Un pensiero a cui tiene particolarmente.

Le Donatella, alias le gemelle Silvia e Giulia Provvedi sono delle giovani molto talentuose e poliedriche. La loro peculiarità infatti sta nel sapere utilizzare la loro incredibile bellezza – da togliere letteralmente il fiato – a servizio della loro intelligenza. Autoironiche e simpatiche, fanno quotidianamente breccia nel cuore dei milioni di followers.

Ogni contenuto social diventa virale, la vita delle due gemelle suscita curiosità sul web che amano perdersi in ogni video che racconta di loro, un legame fortissimo tra sorelle che sanno ridere ma al contempo non temono di uscire allo scoperto, come l’ultimo post di Giulia che ha lasciato tutti senza parole.

Giulia Provvedi, uno spettacolo senza precedenti

“Meravigliosaaaa ma soprattutto non cambiare mai perché sei un bellissimo esempio!!” Giulia Provvedi conquista tutti col suo ultimo post, dal tenore decisamente diverso rispetto a quelli a cui siamo abituati. Non stupisce infatti che accanto al post dove si racconta – nei modi che vedremo dopo – introduca delle foto, tre per l’esattezza che dimostrano la bellezza della gemella Provvedi a 360 gradi.

Sotto questa imponente giacca dallo stile retrò ma assolutamente trendy avvolge il proprio corpo e le sue curve femminili, un décolleté lasciato libero da lingerie e da tutto ciò che possa ostacolarla. Del resto lo scopo del post è quello di rappresentare la libertà, intesa come senso di accettazione del proprio Io e amarsi, perdutamente.

Scrive infatti la Provvedi: “Probabilmente la Giulia di ieri avrebbe risposto con una serie innumerevole di cose, diversamente dalla Giulia di oggi. Ho iniziato ad amarmi profondamente…” questo è solo uno stralcio di quanto scritto dalla TikToker.

I fans sono d’accordo con lei ed anche stavolta la sostengono. Ne apprezzano lo stile audace, l’esplosione di bellezza nelle foto ma soprattutto questo suo modo di raccontarsi. Di sbottonarsi dalle paure e continuare la sua vita con una maggiore accettazione di sé.