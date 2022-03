Ricoverata in ospedale la showgirl più amata. Preoccupano le condizioni

Paola Caruso è una nota showgirl italiana. La sua vita, professionale e soprattutto personale è molto chiacchierata nei salotti televisivi e sul web.

É stato il ruolo di Bonas nel programma “Avanti un altro” a renderla particolarmente nota al pubblico e successivamente Paola è diventata ospite assidua dei programmi condotti da Barbara D’Urso, dove al centro spesso vi è la sua vita amorosa.

La Caruso ha anche partecipato ad un’edizione dell’Isola dei Famosi dimostrandosi una concorrente capace di non passare mai inosservata. Si possono attribuire a Paola diverse storie amorose: da Stefano, il figlio di Paolo Bonolis, a Lucas Peracchi e la bella showgirl ha anche avuto una relazione con Andrea Casalino, uno dei partecipanti al Grande Fratello Vip da poco terminato. Con l’ultimo fidanzato, tale Francesco Caserta, la Caruso ha avuto un figlio ma anche questa storia non è andata a buon fine e l’ormai ex compagno non ha voluto riconoscere nemmeno il bambino. Paola cresce infatti il suo bimbo da sola, facendole da madre e da padre e impegnandosi ogni giorno per far si che possa vivere una vita serena.

Paola Caruso ricoverata d’urgenza, ecco le sue condizioni

Paola negli ultimi giorni, si trovava in isolamento per affrontare una nuova esperienza: la partecipazione alla nuova edizione della Pupa ed il Secchione condotto questa volta da Barbara D’Urso. Durante questi giorni d’attesa, uno spiacevole incidente ha messo a rischio tutto, facendola anche finire in ospedale.

É stata la manifestazione di un’allergia dovuta alla polvere a causare un malessere iniziale che successivamente è finito per diventare più impegnato costringendo Paola a recarsi in ospedale. Proprio lei ha annunciato ai suoi follower quanto successo, raccontando di come la polvere le abbia causato una tosse forte che ha poi generato problemi respiratori. Il ricovero in ospedale ha purtroppo interrotto l’isolamento della showgirl, motivo per il quale nel corso delle puntante, bisognerà capire se la sua partecipazione è saltata definitivamente o ci sarà per Paola Caruso, la possibilità di entrare in corsa.

