Guerra Ucraina, il ministro Kuleba: “Negoziati? Accordo ancora lontano”

Secondo il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, le delegazioni di Russia ed Ucraina, da giorni impegnate nei negoziati, sarebbero ancora lontane da un accordo.

Mentre in Ucraina il conflitto è sempre più serrato con continui bombardamenti, proseguono i colloqui tra le delegazioni per trovare un accordo. Ad oltre tre settimane dall’inizio della guerra, però, non sono arrivati i risultati sperati ed il cassate il fuoco appare difficile da raggiungere.

Su tale circostanza si è espresso il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba che ha confermato come l’intesa tra Mosca e Kiev sia lontana aggiungendo che se la pressione delle sanzioni aumenterà, il Cremlino potrebbe fare “serie concessioni”.

Guerra Ucraina, parla il ministro Kuleba: “Negoziati? Siamo lontani da un accordo”

Una nuova pioggia di missili si è abbattuta nelle scorse ore sull’Ucraina. L’esercito russo ha colpito anche un teatro a Mariupol, dove erano ospitati circa 500 civili sfollati, tra cui diversi bambini. Mentre le bombe continuano a distruggere il Paese e provocare vittime, proseguono ad oltranza i negoziati che ad oggi non hanno portato, però, alla fine del conflitto.

Le delegazioni di Russia ed Ucraina, riunitesi in videoconferenza negli ultimi giorni, non hanno trovato l’intesa per il cessate il fuoco. Secondo il Ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, intervistato dalla Cnn, l’accordo sarebbe ancora lontano. “Se il nostro Paese – ha proseguito il ministro, come riporta Fanapage– avrà una quantità sufficiente di armi per difendersi, se la pressione delle sanzioni continuerà, Mosca farà serie concessioni“. Il titolare degli Esteri ha poi concluso le sue dichiarazioni spiegando che la posizione della Russia sarebbe cambiata, non radicalmente, ma, tenendo conto della situazione, ogni variazione può definirsi costruttiva.

A confermare le dichiarazioni del ministro Kuleba, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che ha definito i colloqui molto difficili aggiungendo che le sue priorità sono quelle di mettere fine al conflitto e restituire sovranità, sicurezza e garanzie al proprio Paese.