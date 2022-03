Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a far parlare di loro a causa della loro presunta crisi matrimoniale. Una persona che conosce bene entrambi ha però fatto alcune rivelazione molto importanti. Vediamo di cosa si tratta

Nelle ultime settimane non si è parlato d’altro se non della crisi e della possibile separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La notizia ha suscitato grandissimo clamore, ma da parte dei diretti interessati non è mai arrivata nessuna conferma o smentita.

I fan non hanno reagito affatto bene alla notizia del presunto addio tra i due. La conduttrice e l’ex capitano della Roma, sono sicuramente una tra le coppie più amate del mondo dello sport e di quello dello spettacolo. Nessuno può davvero credere che, dopo 17 anni di matrimonio, i due possano lasciarsi.

Crisi Ilary Blasi e Francesco Totti, tutta la verità

Diciassette anni di matrimonio e tre figli (Christian, Chanel e Isabel) a coronare il loro amore. Quella tra Ilary e Francesco è la storia d’amore che più di tutti ha fatto sognare il pubblico; per questo nessuno riesce ad accettare e a comprendere quello che sta accadendo.

Nelle ultime settimane se ne sono dette di ogni tipo. Si vocifera di una grande crisi tra i due, di una possibile separazione e di tradimenti da parte di entrambi. Nessuno sa davvero come siano andate le cose e come la questione si concluderà. Nelle ultime ore però, una persona molto vicina alla coppia, un grande amico dell’ex capitano, in un’intervista al settimanale Nuovo ha espresso il suo parere a riguardo facendo anche delle dichiarazioni molto importanti. “Il presunto tradimento di Francesco per me è solo una montatura. Non capisco perchè si pensi che il matrimonio sia finito… Trovatemi una coppia che abbia sempre vissuto un idillio continuo“. Stando a quanto affermato dall’amico di Francesco Totti, non si tratterebbe di altro se non di una crisi passeggera.