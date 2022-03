A “L’Eredità” Flavio Insinna è incredulo: quello che ha appena sentito è inaudito. La reazione è emblematica

Doppio appuntamento quello di ieri sera per Flavio Insinna che ha tenuto compagnia al pubblico di Rai 1 per ben due appuntamenti quasi consecutivi, ad “interromperlo” solo il Tg 1. Come sempre al timone de “L’Eredità” e poi anche concorrente investigatore de “I Soliti Ignoti” con Amadeus.

Una bella partita quella tenuta dal presentatore che è riuscito a portare al gioco finale, quello del parente misterioso, ben 50 mila euro destinati, come succede per tutte le sfide tenute dai personaggi del mondo dello spettacolo, in beneficienza. Peccato però che Insinna ha perso tutto in quanto ha sbagliato la sua risposta.

Serata per nulla facile e da dimenticare dunque per il presentatore. A “L’Eredità” la puntata è iniziata con un colpo di scena assurdo e poi dopo una bella partita ha perso tutto.

“L’Eredità”, Flavio Insinna incredulo: “E’ svenuta”

Anche ieri sera Flavio Insinna e la sua “Eredità” sono arrivati puntuali, come sempre, su Rai 1 alle 18.45. Una nuova puntata ed una nuova corsa alla vittoria per i concorrenti in gara.

Durante uno dei primi giochi, quello in cui è necessario abbinare il nome di un artista al gruppo musicale di cui fa parte, è successo dell’incredibile.

Un colpo di scena che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Insinna incredulo ha fermato tutto. Quello che ha detto la concorrente lo ha gelato per un attimo, poi non ce l’ha fatta ed è uscito dallo studio. La concorrente leggendo Phil Collins ha detto: “Non lo so, forse Beatles?”.

Flavio Insinna non ci crede, di scatto si è girato verso il dietro le quinte dello studio e stava per uscire. “Calma! Lì dietro è svenuta Silvia. Portate i sali per i nostri musicologi” ha esclamato facendo capire alla concorrente di aver commesso uno scivolone enorme. Lei dal canto suo non ha potuto che chiedere scusa andando avanti nel gioco.