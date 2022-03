All’alba di stamane, una donna di 41 anni è morta mentre si trovava in casa a Livorno. A lanciare l’allarme il compagno che avrebbe assistito alla tragedia.

Una donna di 41 anni è morta mentre si trovava in casa con il compagno. È accaduto questa mattina a Livorno, nel quartiere San Marco. A lanciare l’allarme è stato proprio l’uomo che, vedendo la 41enne priva di sensi a terra, ha chiamato i soccorsi.

Quando presso l’abitazione è giunta l’equipe medica del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimazione. Sul posto anche gli agenti della Polizia che hanno provveduto agli accertamenti del caso.

Dramma alle prime luci dell’alba di questa mattina, giovedì 17 marzo, a Livorno. Una donna di 41 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morta all’interno della propria abitazione, un appartamento sito in zona San Marco.

La tragedia, scrivono i colleghi della redazione di Livorno Today, si sarebbe consumata sotto gli occhi del compagno, il quale ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze, dopo aver visto la donna riversa a terra priva di sensi.

In pochi minuti, dopo la segnalazione, il centralino del 118 ha inviato presso l’abitazione un’ambulanza della Svs Pubblica Assistenza di Livorno con a bordo l’equipe medica. I sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimare la 41enne, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: alla fine i sanitari si sono arresi dichiarandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia del capoluogo di provincia toscano ed i colleghi della Scientifica che, riporta la redazione di Livorno Today, si sono occupati di tutti gli accertamenti del caso ed ora stanno cercando di risalire alle cause della morte. In tal senso non si esclude che l’autorità giudiziaria, nelle prossime ore, possa disporre l’esame autoptico sulla salma.