Luca Argentero, svelato il cachet dell’attore di ‘Doc nelle tue mani’: una cifra fuori dal comune

Svelato il ricco cachet di Luca Argentero, protagonista di cartello della famosa serie tv, “Doc nelle tue mani”: i dettagli del patrimonio.

In pochi anni è diventato uno dei personaggi più amati del pubblico della Rai e in generale tra gli italiani. Parliamo di Luca Argentero, un attore dal fascino esclusivo che in poco tempo ha fatto breccia nel cuore di ciascuno di noi.

Nonostante la sua fama sia risalente agli inizi degli anni 2000 con l’interpretazione nelle vesti di Marco Tosi, nella storica serie tv “Carabinieri“, ancora oggi gli addetti trovano in lui qualcosa di speciale, un punto di riferimento da mostrare agli appassionati.

Non a caso, l’attuale marito di Cristina Marino conosciuta sul set di “Natale ai Caraibi” vive ogni anno una vera e propria rinascita dal punto di vista professionale. Il rapporto con la Marino incide e non poco nell’economia della sua routine quotidiana.

Non è una banalità se alla base dei suoi successi, l’alchimia di coppia svolga un ruolo fondamentale

Luca Argentero, il guadagno da capogiro: un patrimonio senza precedenti

Quando la ‘ruota’ della vita gira, anche la ‘Dea Bendata’ ci mette del suo e per Luca Argentero non sta accadendo altro che questo.

L’attore protagonista di tante fiction in Rai e medico e primario del celebre nosocomio di “Doc nelle tue mani” ha raccolto una miriade di consensi sotto diversi aspetti della vita.

Il guadagno economico in termini di patrimonio è uno degli aghi della bilancia sul quale si evolve la sua inarrestabile fama. Prima di intraprendere la carriera di attore protagonista, l’ex innamorato di Myriam Catania con la quale convolò a nozze cercava ‘fortuna’ tra i bar delle discoteche per mantenersi agli studi universitari dai quali si è congedato con il massimo dei voti.

Da quel giorno inizia una cavalcata di successi che lo porteranno pian piano ad essere protagonista sul piccolo schermo.

Dai 50 euro guadagnati dopo ogni singola serata in disco, papà Luca ha iniziato a percepire ricavi fuori dal normale. Per ogni film si parla per lui di una ricchezza pari a 300 mila euro a registrazione.

Questa cifra fuori dal comune rappresenta soltanto il punto di arrivo ad oggi di un patrimonio in costante crescita, dopo i trascorsi al Grande Fratello 3 dove da ex inquilino e ospite in studio arrivava già a percepire sui 1.000 euro a puntata.