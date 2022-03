Luca Argentero chi è, carriera e vita privata dell’attore di punta di “Doc – Nelle tue mani”

Dopo il “GF” la sua carriera è stata tutta in salita e non si è più fermata, tanto da essere oggi uno degli attori di punta della nostra tv nazionale.

Sono milioni gli italiani incollati alla tv da oltre due mesi per seguire tutti i giovedì sera la seconda stagione di “Doc – Nelle tue mani” dove Luca Argentero è il medico protagonista della serie.

Dopo aver perso 12 anni di memoria a seguito di una sparatoria nell’ospedale, cerca di ricreare la sua vita sistemando i rapporti familiari fino a quel momento compromessi. Senza dimenticare di salvare il reparto dopo lo scoppio del Covid e la morte di Lorenzo Lazzarini, la cui vicenda impregna tutta la seconda stagione che terminerà stasera.

Fascino incredibile e una bravura da fuoriclasse, Argentero si è fatto conoscere e apprezzare in questo ruolo anche da chi fino a solo pochi anni fa lo credeva povero di sostanza. Ha invece capovolto la situazione con maestria e professionalità, quindi merita un approfondimento di scheda che ne illustri il viaggio che lo ha condotto fino ai giorni nostri.

Luca Argentero, cosa sappiamo dell’attore di punta del momento?

Partecipò nel 2003 quasi per gioco alla terza edizione del “Grande Fratello” – sollecitato dalla cugina Alessia Ventura, al tempo valletta a “Passaparola” – dove arrivò terzo e si fece notare per la sua bellezza infinita e la grande capacità di stare di fronte alla macchina da presa. Luca Argentero torinese classe 1978 inizia prestissimo la sua esperienza come attore e modello, spinto dal successo mediatico del reality.

Solo due anni dopo viene reclutato per entrare nel cast della serie televisiva “Carabinieri” nel ruolo di un seducente e tenebroso Marco Tosi. Nel 2006 esordisce al cinema con il film “A casa nostra” di Francesca Comencini e l’anno successivo torna col film “Saturno contro” di Ferzan Ozpetek, insieme ad Ambra Angiolini.

Nel 2011 è conduttore de “Le Iene” e debutta anche in teatro con lo spettacolo “Shakespeare in Love”. Il suo ultimo progetto (prima di Doc) è quello della partecipazione nella serie tv “Le fate ignoranti”, adattamento televisivo del noto film del 2001.

Riguardo la sua vita amorosa? Nel 2009 si sposa con l’attrice Myriam Catania ma il matrimonio naufraga sei anni dopo, si vocifera, dopo che Luca conobbe la sua attuale moglie Cristina Marino sul set del film “Natale ai Caraibi”.

A maggio 2020 diventano genitori della piccola Nina Speranza e l’estate scorsa (giugno 2021) le nozze in gran segreto a Città della Pieve a Perugia con rito civile e uscita per le vie del borgo in sidecar. La sua pagina Instagram conta oltre 2 milioni di follower, non male.