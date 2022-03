Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail: morta ragazza di 20 anni

Una ragazza di 20 anni è morta questa mattina dopo essersi schiantata con il proprio scooter contro il guardrail sull’asse viario di Milazzo, in provincia di Messina.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Questa mattina a Milazzo, in provincia di Messina, una ragazza di soli 20 anni ha perso la vita in un incidente stradale.

La giovane avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava, schiantatosi successivamente contro il guardrail. Vani i tentativi dei soccorsi, giunti sul luogo del sinistro insieme alle forze dell’ordine. Il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico per permettere i rilievi e la rimessa in sicurezza della carreggiata.

Messina, perde il controllo dello scooter e finisce contro il guardrail: muore ragazza di 20 anni

Intorno alle 11 di questa mattina, giovedì 17 marzo, una ragazza di 20 anni è rimasta vittima di un terribile incidente stradale verificatosi sull’asse viario di Milazzo, comune in provincia di Messina.

La giovane, di cui non è stata resa nota l’identità, secondo le prime informazioni apprese dalla redazione de Il Giornale di Sicilia, pare fosse alla guida del suo scooter, quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato violentemente contro il guardrail al bordo della carreggiata. Un impatto molto violento risultato fatale per la 20enne.

Sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo, tutti i vari tentativi di rianimare la vittima non hanno avuto esito e ad i medici non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi ed ora dovranno ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro mortale. Da una prima ricostruzione nell’incidente non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo in transito sull’asse viario.

Il tratto, scrivono i colleghi de Il Giornale di Sicilia, per permettere i soccorsi ed i rilievi da parte delle forze dell’ordine è stato temporaneamente chiuso al traffico.