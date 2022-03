Michelle Hunziker ricomincia dopo la fine del matrimonio. La foto di un bacio fa il giro del web: ecco di chi si tratta

Sono passati più o meno due mesi dall’annuncio della fine del matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e su di loro ne abbiamo lette di cotte e di crude. Settimane intense per la presentatrice Mediaset che è stata continuamento sotto assedio da parte dei paparazzi. E così ha deciso di “scappare” alle Maldive per concedersi un meritato relax dopo giorni impegnativi sul fronte lavorativo e personale.

E se per molti dietro la separazione della bella svizzera c’è un po’ lo zampino del suo ex marito, Eros Ramazzotti che lei per altro ha bacio in diretta su Canale 5, i nuovi scatti che arrivano dalla Germania dicono tutt’altro.

Michelle avrebbe ricominciato una nuova vita non con il cantante ma con un altro uomo, bellissimo, molto ricco e anche un po’ famoso. Vi sveliamo di chi si tratta.

Michele Hunziker: ecco chi è la sua nuova fiamma

Un bacio a stampo e per giunta con la mascherina ed uno scatto che ha fatto il giro di mezza Europa. Così Michelle Hunziker torna al centro del gossip e incuriosisce tutti. È la rivista tedesca Bunte che lancia la bomba e la foto spopola sui social.

Michelle bacia un uomo molto affascinante e la curiosità vola a mille. Di chi si tratta? Il chirurgo più bello e intrigante che ci sia. Lui è Giovanni Angiolini, per molti il medico più sexy d’Italia e anche un volto che abbiamo conosciuto sul piccolo schermo. Angiolini è, infatti, un ex gieffino, concorrente del “Grande Fratello 14” che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia per tornare ad esercitare la sua professione.

Il medico che avrebbe rapito il cuore dell’ex di Trussardi è sardo, ha magnetici occhi verdi ed un fisico scolpito. Un vero sex symbol prestato alla medicina con specializzazione in ortopedia. Proprio lui è stato pizzicato dalla rivista tedesca in Sardegna mentre passeggia con la presentatrice da poco diventata single.

La conoscenza tra Angiolini e Michelle non è fresca. Pare, infatti, che i due si conoscano già da tempo. Il bel medico, infatti, collabora dal 2020 con Goovi, il brand dedicato alla bellezza e al benessere delle donne fondato proprio dalla Hunziker.