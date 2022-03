Negoziati guerra, si va verso l’accordo: “possiamo iniziare a ricostruire il Paese”

Secondo il capo negoziatore ucraino, Mykhailo Podolyak, “potrebbero essere necessari da pochi giorni a una settimana e mezza per trovare un accordo sui punti controversi” nei negoziati tra le delegazioni russa e ucraina. Il consigliere di Zelensky afferma che “la firma di un accordo di pace porrà fine alla fase acuta del conflitto, ci permetterà di onorare tutti coloro che sono stati uccisi e iniziare la ricostruzione del Paese. Ma dubito che per gli ucraini la guerra finirà lì, non dopo tutto quello che abbiamo passato”.

(Tratto da Tgcom24.it)

IN AGGIORNAMENTO