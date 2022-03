Sanzioni Russia: la fuga degli oligarchi tra paradisi fiscali e criptovalute

Di fronte ai diversi provvedimenti internazionali, gli oligarchi russi cercano di sfuggire alle sanzioni dell’Occidente: la lista dei principali paradisi fiscali.

Ventiduesimo giorno di guerra in Ucraina. Dalla notte tra il 23 e il 24 febbraio, l’offensiva russa continua a perpetrare i suoi crimini di guerra nel Paese devastando città con bombardamenti e stragi di civili. L’emergenza è sempre più viva nel territorio: l’appello del presidente Volodymyr Zelensky è chiaro: Kiev, l’Ucraina, ogni città del Paese ha bisogno quanto prima di una risposta a livello mondiale. Durante il suo discorso al Congresso Usa, il leader ucraino è stato diretto: bisogna fermare la guerra sporca e disumana ordinata dal presidente russo Vladimir Putin.

Mentre la guerra prosegue, la Federazione Russa continua ad appesantirsi con lo spacchettamento delle sanzioni decise dalla volontà internazionale. La richiesta di una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina, promossa e reiterata dal presidente Volodymyr Zelensky, continua a essere vana. Ciononostante, Nato ed Europa non guardano al conflitto con indifferenza e preparano nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia. L’ultimo pacchetto partito di Bruxelles, il quarto, è pronto a colpire la cerchia del leader del Cremlino per spingere la rivolta interna. Tuttavia, secondo quanto riportano le stime ufficiali del National Bureau of Economic Research, il 60% delle ricchezze e delle proprietà degli oligarchi russi si trova al di fuori dei confini della Federazione.

Di fronte ai diversi provvedimenti internazionali, i magnati che impugnano le redini del potere tentano di sfuggire alle sanzioni dell’Occidente trasferendosi in mete sicure per la conservazione e la custodia dei loro patrimoni. Nella lista delle destinazioni sicure ci sono i paradisi fiscali di Dubai e Abu Dhabi, negli Emirati Arabi; oppure, le Maldives. Questi sono i luoghi prediletti per gli oligarchi; porti affidabili dove parcheggiare yacht lussuosi, aerei o, ancora, acquistare maestose ville. Stando a quanto riporta il New York Times, la moneta più utilizzata dai latitanti russi anti-multe è quella digitale: la rivoluzione criptovalute e blockchain consente agli oligarchi di eludere facilmente le sanzioni.