Serena Rossi confessa: “Ho rifiutato quel ruolo, non mi sentivo libera”

Serena Rossi è di sicuro tra le attrici italiane più acclamate e ricercate della Rai. La sua carriera negli ultimi anni sta fiorendo in modo pazzesco, merito indiscusso della sua bravura.

Un’attrice a tutto tondo: brava nei ruoli che sembrano sempre calzarle a pennello, una cantante dalla voce dolce e passionale, una conduttrice simpatica e professionale, insomma si può dire che a Serena Rossi non manchi proprio nulla.

Tutto è iniziato con “Un posto al sole“, la soap opera che le ha permesso di diventare nota al pubblico italiano, ma le occasioni per Serena non sono tardate. L’abbiamo vista in moltissimi film, comici e drammatici ed anche in molte serie Rai. Ma è stato negli ultimi anni che la sua carriera ha fatto un salto di qualità notevole: complice di questo, il ruolo di Mia Martini per il film “Io sono Mia”, in cui Serena ha fatto un lavoro eccezionale, raccontando la storia di quest’artista strepitosa, con estrema delicatezza ed una impressionante somiglianza. Da quel momento per lei, sono arrivate occasioni una dopo l’altra: da Mina Settembre, serie Rai di grande successo alla quale Serena sta attualmente lavorando per la seconda stagione, alla Sposa, andata in onda di recente in tre puntante, anch’essa dagli ascolti record e tanti altri progetti con i quali la bella attrice ha ottenuto ottimi riscontri.

Serena Rossi spiazza i fan: “Ho rifiutato un ruolo importante”

Sono trascorse già due domeniche in cui su Rai1 è arrivata la serie “Noi” a fare compagnia al pubblico italiano. Protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei panni di Pietro e Rebecca. La storia è un adattamento della serie campione d’incassi in America, ovvero “This is us” ma al momento non possiamo dire che la versione italiana stia riscontrando il successo sperato.

Serena Rossi proprio in merito a questo nuovo progetto Rai1, ha raccontato di aver rifiutato il ruolo in “Noi”, in quanto si trattava di un progetto lungo quattro anni, un vincolo che non le ha permesso di accettare la proposta con serenità.

