Un Posto al Sole si prepara ad una primavera piena di colpi di scena: tra i tanti avvenimenti sconvolgenti, un video sui social ha spaventato ill pubblico

Sono quasi ventisei anni che Un Posto al Sole va in onda tutte le sere su Rai Tre, e nel corso di questi quasi tre decenni abbiamo visto passare per quel set tantissime persone, qualcuno è rimasto, qualcuno è andato via e qualcuno è pure tornato, ma di una cosa possiamo esserne del tutto certi: ognuno di loro è rimasto nel nostro cuore.

Tra i tanti protagonisti che abbiamo visto in questi anni, c’è sicuramente Patrizio Rispo: lui è stato il primo a comparire nella soap opera napoletana in quel lontano ottobre nel 1996. In tutto questo tempo abbiamo visto il suo personaggio, Raffaele, crescere. Diventare un uomo maturo e affrontare anche tanti periodi difficili nella sua lunga vita.

Un Posto al Sole, lo spoiler dal set spaventa tutti

Raffaele però, in questi giorni, sta vivendo dei momenti molto difficili. Infatti, dopo aver saputo che suo figlio Patrizio ha deciso di trasferirsi in Spagna, ha vissuto un forte momento di crisi.

Si è ritrovato così a trascorrere la serata con Elvira, la mamma di Samuel, che gli ha regalato un momento di svago dopo tanti problemi. Per questo, però, si sente in colpa con Ornella che è sua moglie e che non sa assolutamente nulla di tutta questa storia.

Silvia Graziani, invece, ha messo fine alla sua relazione con Michele. Per questo, Patrizio si è divertito un po’ sui social a depistare i fans riguardo a quello che succederà.

Ha pubblicato sui social, infatti, un video dove lui e Silvia fanno finta di baciarsi. C’è chi ha creduto a quello che ha visto e chi, invece, ci è cascato con tutte le scarpe.