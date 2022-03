Cosa sappiamo su Veronica Pivetti? Scopriamo insieme qualche curiosità sulla carriera e vita privata della conduttrice e attrice

Attrice, doppiatrice e conduttrice, Veronica Pivetti è da tutti conosciuta per il suo talento che l’ha resa un’artista unica e inimitabile. Classe 1965, direttamente da Milano, ha fatto della sua passione un capolavoro.

Ha lavorato a fianco di big come Sabrina Ferilli, Carlo Verdone, Stefania Sandrelli e Gigi Proietti. E’ stata sposata con Giorgio Ginex dal 1996 al 2000, oggi vive con un’altra donna di nome Giordana.

Veronica Pivetti, alcune curiosità sulla sua vita

Veronica Pivetti torna questa sera su Rai3 con “Amore Criminale” pronta a raccontare storie di femminicidio, tra cui quella di Manuela, morta il 28 luglio 2018. Il programma nel corso degli anni ha riscontrato molto successo ed è per questo che gli autori e l’azienda hanno deciso di iniziare una nuova stagione.

In attesa di scoprire altri dettagli sulla trasmissione, soffermiamo l’attenzione sulla conduttrice. Veronica Pivetti ha debuttato come doppiatrice all’età di sei anni per poi specializzarsi intorno agli anni ottanta.

Nel 1994 inizia ad apparire in televisione in trasmissioni come “Quelli che…il calcio”, è proprio in quell’occasione che Carlo Verdone la nota e la sceglie per il film Viaggi di nozze. Per la Pivetti quello fu il trampolino di lancio della sua carriera.

Le giraffe, Altri uomini, La cena di Natale, Viaggio in Italia- una favola vera, Né Giulietta né Romeo e tanti altri film l’hanno vista nelle sale cinematografiche.

Ha poi lavorato in alcune fiction o progetti per il piccolo schermo ed infine come conduttrice. Il più grande successo lo ha ottenuto con “A grande richiesta- parlami d’amore”, varietà musicale andato in onda da febbraio ad aprile 2021.

Oggi è una donna affermata con tante esperienze alle spalle e tanti progetti da realizzare. Elegante, di classe, sa come farsi amare dal pubblico ed ogni volta riesce a lasciare il segno attraverso i suoi programmi che si rivelano unici e inimitabili. Infatti, i fan non vedono l’ora di seguire la nuova stagione di “Amore criminale”.