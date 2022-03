Uno scossone imprevisto quanto deleterio per i componenti della Royal Family. In Inghilterra aumenta la preoccupazione per Regina Elisabetta.

A seguito della piacevole visita ufficiale presso Windsor di Justin Trudeau, il Primo Ministro canadese, avvenuta soltanto sei giorni fa, il restante dei membri della casata reale hanno mostrato, ad oggi 13 marzo 2022, di essere alquanto preoccupati per l’incolumità della Regina Elisabetta.

Una notizia dall’interno, diramatasi soltanto in queste ore, avrebbe fatto letteralmente tremare l’intero palazzo reale. Nonostante la crescente preoccupazione per le sorti dell’Ucraina, mostrata attraverso gesti di pura solidarietà da William e Kate, uniti in questi giorni per fronteggiare quanto possibile l’emergenza, un ultimo e preoccupante annuncio ha interferito con il conseguimento delle attuali priorità della Royal Family.

Windsor, scossa di magnitudo altissima: cresce la tensione per Elisabetta II

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Meglio di De Martino” Emma Marrone torna a parlare d’amore svelando il meglio di questo 2022

Ad unirsi ai numerosi turbamenti legati agli ormai definitivi abbandoni dei doveri e privilegi di corte, esibiti da Harry e Meghan, adesso avvolti nella loro acclamata realtà statunitense, sarà un frangente che riguarda strettamente l’incolumità stessa della Regina.

L’imprevisto pare sia relativo alla recente presenza nella Royal aurea del Duca di Gloucester, Richard. Il membro della famiglia reale avrebbe difatti, sin da subito, oscurato la serenità dipinta lievemente sul volto, nella scorsa settimana, di Elisabetta II. Il motivo?

Se lo scorso 6 febbraio, Elisabetta II, ha preso parte in elegantissimo abito turchese alla celebrazione per il Giubileo di Platino, al contempo Richard avrebbe riservato per lei, a distanza di pochissimo tempo, una spiacevole sorpresa.

Il settantasettenne, cugino della Regina, ha informato i reali della sua positività al coronavirus. L’informazione, in via informale, è stata accompagnata a quella del suo rifiuto a partecipare a una riunione programmata per questo lunedì.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Letizia di Spagna osa, scelta sorprendente per il grande ritorno: mai vista così

La notizia pare non abbia potuto fare a meno di allarmare i membri della Royal Family. Nonostante potrebbero non esserci stati contatti troppo ravvicinati con la regnante, la tensione, per il momento, resta alta. Almeno finché non vi sarà la certezza che sia al sicuro.