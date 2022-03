Festa di laurea si trasforma in tragedia: uomo muore soffocato da un pezzo di mozzarella

Un uomo di 58 anni è morto ieri sera a Casoria (Napoli) soffocato da un boccone di mozzarella mentre si trovava in un ristorante per una festa di laurea insieme ad altri parenti.

Stava festeggiando una laurea in un ristorante, ma un boccone di mozzarella gli ha ostruito le vie aeree. È morto così un uomo di 58 anni nella serata di ieri a Casoria, in provincia di Napoli.

A lanciare l’allarme i parenti presenti all’interno del locale al momento della tragedia. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118, ma per il 58enne era ormai troppo tardi: a nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Intervenuti anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del caso.

Casoria, tragedia alla festa di laurea: 58enne muore soffocato da boccone di mozzarella

Doveva essere una serata di festa, ma si è rapidamente trasformata in tragedia. Un uomo di 58 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è morto ieri sera, giovedì 17 marzo, in un ristorante di Casoria, comune in provincia di Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Spaventoso incidente in autostrada, coinvolte diverse auto: tragico bilancio

Stando a quanto ricostruito, come riportano varie fonti locali e la redazione de Il Mattino, la vittima aveva preso parte ad una festa di laurea, quando improvvisamente è rimasto soffocato da un boccone di mozzarella che gli ha ostruito le vie aeree. I presenti, notando quanto accaduto, lo hanno subito soccorso e lanciato l’allarme chiamando il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ex modella trovata morta in casa: giallo sulle cause del decesso

In pochi minuti, dopo la segnalazione, presso il locale è arrivata l’equipe medica del 118 che ha proseguito le manovre di rianimazione avviate dai parenti. Purtroppo, però, ogni sforzo non ha avuto successo e alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso dell’uomo, sopraggiunto per soffocamento.

Oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto gli accertamenti sentendo le persone presenti all’interno del ristorante che hanno assistito alla tragedia. Non ci sarebbero dubbi, scrivono i colleghi della redazione de Il Mattino, sulle cause della morte del 58enne.