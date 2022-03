Chiara Nasti in versione barbie seducente su Instagram. L’influencer in bikini rosa alza la temperatura: i commenti dei fan non si fanno attendere

Il destino all’insegna del successo di Chiara Nasti si intuisce presto, tanto da conquistare la notorietà a soli 16 anni. Sui social fornisce suggerimenti nel campo della moda e del beauty, fino ad essere ingaggiata dai brand più famosi, includendo collaborazioni con maison di lusso.

Un vero e proprio fenomeno nel mondo del web, scrive la sua singolare storia in un libro, “Diario di una fashion blogger“, ma è solo l’inizio della sua carriera. Ad oggi rappresenta un punto di riferimento su Instagram, prendendo parte all’ambita categoria delle influencer più seguite, con quasi 2 milioni di followers.

Si contraddistingue per uno stile molto accattivante e di impatto, regalando scatti seducenti ai numerosi fan che la considerano una bellezza senza paragoni. Non a torto, a giudicare dall’ultimo scatto pubblicato sulla sua pagina, che impedisce obiezioni a riguardo.

Chiara Nasti, fisico da urlo

Occhi grandi, lineamenti dolci e corpo esplosivo: Chiara Nasti personifica il sogno di bellezza dei numerosi followers che la seguono su Instagram. Proprio a causa del suo grande successo sui social, sovente si è ritrovata al centro di polemiche e notizie di gossip.

Attualmente legata all’attaccante Mattia Zaccagni, ha precedentemente fatto parlare di sè per il rapporto sentimentale dichiarato con il calciatore Nicolò Zaniolo. Ma l’influencer non si lascia influenzare dalle indiscrezioni circa la sua vita privata, concentrando l’attenzione sulla sfera professionale, che non ha certo bisogno di essere relazionata ai suoi partner.

La presenza sui social della modella è sempre degna di nota, grazie ai look che presenta, elevati dal suo fascino seducente. Nell’ultimo post posa per una linea di costumi, indossando un bikini davvero ridotto nella tonalità del rosa, perfetto da indossare per un’estate alla moda.

Il modello vanta il particolare dettaglio delle maniche, che esaltano ancora di più la visuale sul corpo curvilineo dalle forme armoniose. La sua fisicità perfetta lascia sbalorditi i fan, che contemplano la sua immagine nei commenti: “Sei stupenda“, “Illegale“, “Spettacolo“.