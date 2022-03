Covid-19, monitoraggio Iss: indice Rt ed incidenza dei casi in risalita

Dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss sull’epidemia da Covid-19 è emerso un aumento dell’Rt e dell’incidenza dei casi.

I mezzi di informazione sono tutti comprensibilmente concentrati sul conflitto in Ucraina e la pandemia pare essere finita in secondo piano. Eppure non è così da un punto di vista sanitario perché il Covid continua a circolare e negli ultimi tempi avrebbe fatto registrare una nuova risalita.

Questo quanto emerso dall’odierno monitoraggio settimanale dell’Iss e del Ministero della Salute da cui si evince un aumento dell’indice Rt. Fortunatamente restano stabili i posti di occupazione nei reparti ordinari ed in calo, invece, quelli in terapia intensiva.

Covid-19, monitoraggio Iss: salgono indice Rt e incidenza, scendono le terapie intensive

#covid19 🦠dati monitoraggio

📊Incidenza settimanale in aumento: 725 casi su 100mila abitanti

📉Rt sale a 0,94 sempre sotto soglia epidemica

🏥Occupazione intensive in diminuzione, al 4,8%

Leggi il comunicato⤵️https://t.co/WQFj8KsIRe — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) March 18, 2022

Nella giornata di ieri i casi di contagio hanno toccato gli 80mila e come accade da giorni gli attualmente positivi sono sopra il milione. Inevitabilmente, quindi, dall’odierno monitoraggio dell’Iss non poteva che emergere un peggioramento di alcuni valori.

In primis l’indice Rt salito a 0,94 rispetto alla precedente rilevazione che lo vedeva allo 0,84. Stesso dicasi per l’incidenza dei casi giunti a 725 ogni 100mila abitanti a fronte dei 510 della scorsa settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Prelievo Bancomat, quando serve il Green Pass. Le nuove regole

Miglioramento, invece, per quanto riguarda il tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva che mostrano un calo consistente, Dal 5,5 dell’ultima rilevazione al 4,8% di quella odierna. Stabile, invece, il tasso di occupazione in aree mediche che rimane fisso al 12,9%.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Regressione tumore dopo vaccino anti Covid-19, donna sopravvive alla metastasi

Sarebbe in calo anche la percentuale di casi rilevati attraverso il contact tracking passata dal 17% al 14%. Invariato, invece, il valore di casi scoperti attraverso la manifestazione di sintomi che resta fisso al 37%. Non può dirsi lo stesso per i contagi rilevati attraverso mera attività di screening che rispetto a scorsa settimana sale di ben 3 punti percentuali arrivando al 49%.

Nel report si legge che ad oggi sono quattro le Regioni/Province Autonome classificate a rischio alto, per via di molteplici allerte di resilienza rilevate. Quindici sono considerate a rischio moderato, di cui due ad alta probabilità di progressione a rischio alto, mentre le restanti due a rischio basso. Infine, diciassette Regioni/Province Autonome riportano una singola allerta di resilienza, quattro quelle che ne riportano molteplici.