Bianca Guaccero si è lasciata andare durante l’ultima puntata di “Detto Fatto”: il volto della conduttrice è stato tempestato di lacrime. Lo studio è in agitazione.

Emozioni travolgenti per Bianca Guaccero nell’ultima puntata di “Detto Fatto”. Dal 2018 alla guida del format, la conduttrice si è lasciata a un forte pianto a seguito di un ospite in collegamento dallo studio.

Questa puntata del 18 marzo è stata infatti dedicata all’imminente festa del papà, in scena domani 19 marzo. In occasione della ricorrenza è stato realizzato un focus sui padri del mondo dello spettacolo: la 41enne insieme a Jonathan ha ripercorso le storie di figure paterne famose per i loro rapporti con i figli.

Da Gianni Morandi a Luca Argentero, è poi stato dedicato un approfondimento su Fedez. In particolare a far discutere in studio la sua scelta di mostrare i figli sui social. Da sempre il rapper al fianco della moglie Chiara Ferragni ha condiviso la vita dei figli Leone e Vittoria.

Sulla storia dell’artista meneghino, Bianca ha rivelato come invece a lei i social scatenino una sorta di paura e di come sia molto riversata in merito alla figlia: mamma di Alice Acocella, 7 anni, solo di recente ha mostrato dopo tutti questi anni una sua foto. Dopo il dibattito se sia corretto o meno mostrare i propri figli sul web, arriva una grande sorpresa per Bianca che l’ha lasciata senza fiato.

Bianca Guaccero momento di forte emozione: quella persona la fa sciogliere

“Mi avete fregato”, le parole di Bianca a seguito del collegamento in studio di un ospite speciale. Si tratta dell’uomo più importante della sua vita: il padre. Visibilmente emozionata, non ha trattenuto le lacrime a seguito del messaggio che le ha dedicato.

Il volto della presentatrice si è bagnato di lacrime per le splendide parole rivolte nei suoi confronti dal padre con cui ha sottolineato la loro grande intensa.

“L’ho sorpresa con una ragazzo, aveva detto che era con un’amica”, racconta poi il signore quando Jonathan gli chiede una marachella combinata dalla conduttrice quando era ragazza.

“Lo ricordo molto bene”, commenta divertita Bianca. Poi la rivelazione a seguito del quale la 41enne si è molto commossa: il padre le ha parlato del suo legame con la nipote. Parole sulle quali non resiste e scoppia in un forte pianto, emozionando tutto lo studio.