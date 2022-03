“Non pensavo che esistessero le sirene” Federica pellegrini, il bikini è già estivo. Molto calda.. FOTO

Federica Pellegrini in un momento di relax sfoggia come sempre un fisico invidiabile in costume, la perfezione dell’ex nuotatrice

Federica Pellegrini è una delle sportive più vincenti e iconiche della storia d’Italia, e non solo. L’ex nuotatrice veneziana, nel 2021, ha concluso la sua carriera, con il momento toccante della partecipazione alla sua quinta Olimpiade.

Il suo commiato, a Tokyo, ha lasciato il segno. Federica rimane comunque un volto molto importante dello sport mondiale: nominata membro del Comitato Olimpico Internazionale, lo sarà fino al 2028. Del resto, parliamo di un personaggio estremamente rappresentativo e capace di diventare estremamente riconoscibile a 360 gradi. Non è un caso che la ‘divina’ sia anche un personaggio televisivo molto apprezzato.

Dopo una lunga carriera fatta di tanti impegni, però, anche per lei arriva finalmente il momento di tirare un po’ il fiato. In questi giorni, Federica si è concessa un viaggio molto speciale con sua madre, in crociera sul Mar Rosso. Un momento che è stato documentato da diversi post e scatti sul suo profilo social e che evidentemente le due attendevano da molto di poter fare.

Federica Pellegrini, l’ultimo giorno di crociera con uno scatto speciale: fisico divino come sempre

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Marica Pellegrinelli ha dimenticato Eros con LUI, la reazione del cantante è sconvolgente

Paesaggi indescrivibili tra Arabia Saudita e Giordania e tanti momenti particolari di divertimento insieme a sua madre. Ma Federica, immancabilmente, mette in mostra anche il consueto fascino e lo fa nell’ultimo giorno di navigazione, prima del rientro a casa.

Sul ponte della nave, prende il sole e si scatta un selfie con visuale dal basso. Si può ammirare la perfezione del suo fisico sinuoso e scolpito, che non può ovviamente lasciare indifferenti gli ammiratori.

La vertiginosa scollatura e le lunghe gambe attirano l’attenzione, la bellezza della ‘divina’ è sempre impareggiabile. Una visione statuaria che la fa paragonare, da parte di qualcuno, al David di Michelangelo. Altri, ovviamente, restano ammaliati come dal canto di una sirena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Amadeus tocca il sedere a LEI e non è Giovanna. IL VIDEO ha fatto il giro del web

Sono solo complimenti da ogni dove, per la regina del nuoto italiano, intramontabile e che sul web è sempre più una vera star.