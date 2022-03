Fedez, dopo l’annuncio della malattia, la solidarietà e la corsa a capire di cosa si tratta. Ti sveliamo cosa potrebbe essere

Ieri la notizia della sua malattia ha fatto in un attimo il giro del web e dei media. Fedez ha annunciato a tutti di essere malato parlando di “un problema di salute” e spiegando di dover affrontare un percorso. Il rapper di Rozzano non ha specificato di cosa si tratta ma ha già detto che quando sarà il momento ne parlerà con la speranza che il suo racconto possa aiutare qualcuno che è nella sua stessa condizione.

Non è riuscito a trattenere le lacrime il marito di Chiara Ferragni che ha spiegato che il male è stato diagnosticato abbastanza in fretta e per questo è possibile intervenire subito.

Ecco che così è scattata la corsa alla solidarietà ma anche la curiosità nel capire cosa possa avere l’artista super seguito sui social. Che malattia ha Fedez dunque?

Fedez e la malattia: il focus sulle patologie a rischio

Chi conosce bene Fedez sa che già qualche anno fa, precisamente nel 2019, aveva parlato di un problema di salute. Lo aveva fatto con Peter Gomez in “La confessione”. Una rivelazione che al tempo fece molto scalpore.

Il marito della Ferragni aveva detto: “Mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, sono a rischio sclerosi multipla”. Ecco che oggi queste parole risuonano come un macigno e fanno pensare al peggio.

Il rapper per via di quel problema, si potrebbe trovare a combattere la sclerosi multipla, patologia che fa soffrire due milioni di persone al mondo. Proprio la demielinizzazione è un processo patologico che va ad intaccare le guaine mieliniche delle fibre nervose portandole piano piano a sparire. A monte del danno ci possono essere diverse cause.

Il Corriere della Sera sottolinea poi che legate alla demielinizzazione ci sono anche altre patologie oltre alla sclerosi multipla. Una tra queste è la malattia di Schilder o sclerosi cerebrale diffusa.

Si tratta di una patologia che colpisce il sistema nervoso e che si manifesta con sintomi diversi a seconda della zona colpita. Ci sono poi le leucodistrofie e la sindrome di Guillain-Barré. Nessuna di queste è esclusa.