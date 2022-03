Guerra Ucraina, nuovi bombardamenti: colpiti un aeroporto ed un centro commerciale

Nelle scorse ore, altri bombardamenti hanno colpito alcune zone dell’Ucraina: tre esplosioni all’aeroporto di Leopoli, morto un soccorritore Kharkiv.

Ventitreesimo giorno di conflitto in Ucraina. Non si fermano i raid aerei dell’esercito russo che nelle scorse ore ha colpito la zona dell’aeroporto internazionale di Leopoli, dove si sono registrate tre forti esplosioni. A Kharkiv un soccorritore ha perso la vita in un incendio scoppiato all’interno di un grande centro commerciale, raggiunto dai missili del Cremlino.

Nel frattempo proseguono i colloqui per trovare un accordo di pace che, secondo il capo negoziatore di Kiev, Mihaylo Podolyak, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. La delegazione ucraina chiede un rapido cessate il fuoco e garanzie per la sicurezza futura del Paese.

Guerra Ucraina, proseguono i bombardamenti: colpito l’aeroporto internazionale di Leopoli

Non accenna ad arrestarsi l’offensiva russa sull’Ucraina, avviata ormai da oltre tre settimane. Un conflitto che continua a mietere vittime e distruggere il territorio con pesanti bombardamenti e colpi d’artiglieria. Nelle scorse ore, i missili hanno preso di mira l’aeroporto internazionale di Leopoli, dove, riporta Tgcom24, si è alzata una densa nube di fumo in seguito a tre esplosioni. Pare che l’obiettivo delle truppe del Cremlino fosse quello di distruggere una fabbrica di velivoli, ubicata a poca distanza dall’aeroporto.

Alcune bombe, nella notte, hanno colpito uno dei più grandi centri commerciali di Kharkiv, all’interno del quale è poi divampato un incendio. Purtroppo, nel tentativo di domare le fiamme, un soccorritore ha perso la vita, mentre un altro è rimasto ferito. Continua l’assedio a Mariupol, una delle città più colpite dal conflitto. Questa mattina, secondo quanto affermato dal portavoce del ministero della Difesa russo, sono in corso dei combattimenti nel centro della cittadina dell’Ucraina sudorientale.

Intanto vanno avanti i negoziati tra le delegazioni di Russia ed Ucraina che, ad oggi, però non hanno portato ai risultati sperati. In merito, riporta Tgcom24, ha parlato il capo negoziatore ucraino, Mykhailo Podolyak, il quale ha spiegato che entro dieci giorni si potrebbe giungere ad un accordo. “L’intesa per la pace – ha aggiunto- metterà fine alla fase acuta del conflitto e avvierà la ricostruzione del Paese”.