La moglie di Pino Daniele non si dà pace: “Non ho potuto chiedergli scusa”. Il retroscena dietro la sua morte

La moglie del cantautore napoletano scomparso nel 2015 è stata ospite del programma di Serena Bortone e ha raccontato un aneddoto particolare.

Fabiola Sciabbarrasi è stata la seconda moglie di Pino Daniele, prematuramente scomparso nel 2015 a causa di un infarto.

Classe ’68, mamma di Sara Daniele. Ha lavorato sin da giovane nel campo della moda sfilando per marchi importanti quali Blumarine e Armani. Ha conosciuto Pino Daniele nei primi anni ’90 quando fu invitata ad una cena da Massimo Troisi. Lì c’era ”l’amico napoletano” dell’attore e tra Pino e Fabiola fu subito colpo di fulmine.

“E stata la sera che mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato la donna a ”Oggi è un altro giorno”.

Il rimpianto più grande

Nonostante tra loro fosse scoccata la scintilla al primo sguardo, i due rimasero amici per un anno e mezzo, fino a quando nel 1992, dopo un concerto del cantante a Taormina, si fidanzarono ufficialmente.

“Mi nutrivo della sua forza, non mi faceva mai sentire ne fuori luogo né sola. Eravamo caratterialmente diversi ma complementari, io calmavo il Vesuvio in lui e lui stimolava delle reazioni che tentavo di reprimere, stimolava la mia energia. Era un bel sodalizio, anche se c’erano naturalmente delle liti“.

Furono proprio queste liti che li portano ad un allontanamento poco prima della sua morte.

I due non arrivarono mai al divorzio ma le incomprensioni iniziarono ad acuirsi nel 2013: fino al giorno della scomparsa del cantante: “Quel 4 gennaio vorrei cancellarlo dal calendario. Mi ha avvisato con un messaggio il cardiologo che lo aveva in cura, dicendo che era arrivato in ospedale senza battito. Erano le 11 di sera e il mio dolore era ampliato dal fatto che lo dovevo comunicare ai nostri figli. Se non fosse successo saremmo tornati insieme, non abbiamo avuto il tempo di chiederci scusa per delle cose che forse avevamo interpretato male”.

Questo il rammarico più grande della donna che dopo 7 anni dalla scomparsa di suo marito ancora non si dà pace.