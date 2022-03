La ex ministre si è fatta riprendere mentre in un momento di relax ha svelato un impegno sociale molto importante in questi giorni difficili per tutti.

Domani sera in seconda serata andrà in onda una nuova puntata di “Ciao Maschio” condotta dall’ex ministra, oggi conduttrice di successo, Nunzia De Girolamo.

Un viaggio alla scoperta dell’universo maschile, con i suoi segreti e dilemmi, anche in funzione del rapporto con le donne più importanti con cui sono cresciuti i vari ospiti. Quella di domani sarà una puntata speciale per la feste del papà che in molti stanno attendendo con ansia.

Nel frattempo la meravigliosa showgirl però non perde di vista anche altri temi di attualità che non hanno nulla a che vedere con la frivolezza propria del termine e con il suo show serale.

Ieri sui social si è mostrata sul divano, in tutta la sua bellezza disarmante, per parlare di un argomento scottante che da ormai quasi tre settimana tocca il cuore di tutti.

Nunzia De Girolamo non si tira indietro, fascino incredibile anche quando parla di solidarietà

Poco trucco, capelli sciolti e una postura composta quella adottata dalla conduttrice per parlare ai suoi numerosi follower Instagram di una campagna social a fini umanitari che l’ha vista testimonial importante proprio per via del suo ruolo di spicco in tv.

Nunzia seduta sul divano nero del suo camerino, con sguardo serio ed una voce limpida, ha rivelato il suo ruolo di portavoce di una campagna di aiuto per la popolazione ucraina.

“Ringrazio gli amici di @napoletamente per questa maglietta che mi hanno inviato #LaForzaDellaPace, i cui introiti di vendita saranno devoluti interamente al popolo ucraino per l’acquisto di beni di prima necessità. La indosso quindi con molto molto piacere e vicinanza a questo popolo!”.

Lo fa in modo composto ma sempre con la sua aria accattivante che conquista da anni il cuore di milioni di persone. Forse l’appello ha smosso il cuore di qualcuno dei suoi 125mila fan sulla piattaforma, nella speranza che ogni giorni che passa sia anche quello che serve per arrivare ad un conclusione del conflitto.