Ieri sera, in un incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania, un uomo è morto e quattro persone sono rimaste feriti. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Spaventoso incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, tra Villabate e lo svincolo di via Giafar. Nel sinistro, che ha coinvolto sette auto, un uomo di 71 anni ha perso la vita, mentre quattro persone sono rimaste ferite.

Immediato l’intervento dei soccorsi che hanno trasportato i feriti in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Palermo, spaventoso scontro sull’autostrada A19: un morto e quattro feriti

Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un tragico incidente stradale. È accaduto nella tarda serata di ieri, giovedì 17 marzo, lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto compreso tra Villabate (Palermo) e lo svincolo di via Giafar.

La vittima, come riporta la redazione di Palermo Today, è Giuseppe Ponte, 71enne originario di Palagonia (Catania), che viaggiava in una delle sette auto rimaste coinvolte nel terribile scontro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail: morta ragazza di 20 anni

Dopo la segnalazione, sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso del 118. Il personale sanitario, purtroppo, non ha potuto far nulla per il 71enne, deceduto subito dopo lo scontro. I quattro feriti sono stati, invece, trasportati presso alcuni ospedali del capoluogo siciliano, ma non si conoscono le loro condizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ex modella trovata morta in casa: giallo sulle cause del decesso

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, occupatisi dei rilievi di legge utili a determinare la dinamica e le cause dello scontro, ancora del tutto da chiarire. Per permettere le operazioni di soccorso, la rimessa in sicurezza della carreggiata ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto interessato, scrivono Palermo Today, è stato chiuso al traffico.

È il secondo incidente mortale sulle strade siciliane in poche ore. Ieri mattina una ragazza di 20 anni è morta sull’asse viario di Milazzo (Messina) schiantandosi con il proprio scooter contro il guardrail.